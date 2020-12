Madagascar: Régions - Qu'en est-il de l'évaluation des gouverneurs ?

Au niveau des régions, les gouverneurs donnent la cadence. La moindre fausse note risque d'être coûteuse.

L'année touche à sa fin et l'heure est à l'évaluation au sommet du pouvoir. Les projecteurs sont braqués sur les membres du gouvernement. L'exécutif est-il à la hauteur des ambitions du président de la République ? Depuis une semaine, les membres du gouvernement sont déjà passés au tableau pour faire étalage de leurs réalisations et des perspectives dans le cadre de la réalisation des « Velirano » du chef de l'Etat et de la mise en place du Plan émergence Madagascar. Les résultats de cette évaluation des ministres, très attendus sous les chaumières, devront être alors connus dans le courant du mois de janvier 2021. Et les moins performants risquent, en effet, de quitter la barque pour donner naissance à une nouvelle équipe.

Système. Toutefois, de leur côté, les gouverneurs constituent également un élément majeur dans le dispositif du régime. Ces derniers ont été nommés, non seulement pour « marquer une rupture avec le passé », mais aussi et surtout, pour orchestrer le développement économique au niveau régional. « La nomination des gouverneurs de région reflète la volonté réelle du gouvernement de concrétiser la décentralisation effective et accélérer le processus de développement », a affirmé la présidence de la République. Ils seront alors au cœur du système qui va impulser les réalisations des « Velirano » de Andry Rajoelina. « La mission de chaque gouverneur consiste à identifier, programmer et mettre en oeuvre des projets de développement appropriés à sa propre région », a-t-il annoncé lors du premier conseil des gouverneurs à Antsohihy, en octobre dernier.

Bilan. Et, « désormais, les gouverneurs des régions sont devenus les premiers responsables de la résolution des problèmes régionaux, indépendamment des membres du gouvernement et du Chef de l'État « , a martelé Andry Rajoelina à Antsohihy, en octobre dernier. Et ce ne sont pas les problèmes qui manquent dans les régions. En effet, après une année aux commandes, voire plus, pour beaucoup de gouverneurs, l'heure est également au bilan pour ces grands manitous des régions. Sont-ils à la hauteur des attentes de leurs circonscriptions? Certains observateurs estiment alors qu'il est temps qu'on fasse une première évaluation des gouverneurs de région.

Appuis. Des moyens leur ont été octroyés, à cet effet, pour réaliser des travaux dans leurs circonscriptions respectives, notamment en matière d'infrastructures. Sur le plan financier, une enveloppe de 5 milliards ariary sera mise à disposition des régions, selon la loi de finances 2020. L'effectivité de ces appuis financiers pourrait alors constituer un matelas financier nécessaire pour faire bondir des projets au niveau des régions. L'Etat central a aussi affiché une volonté de laisser une marge de manœuvre aux régions pour les permettre d'« élaborer, d'une manière autonome, des projets de développement répondant aux réalités, de mobiliser des ressources supplémentaires et de rattraper ainsi leur retard en matière de santé, infrastructures, éducation, développement économique, social et culturel » selon la présidence de la République.