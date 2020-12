Madagascar: Musique - The Almendros, un petit souffle de Madagascar

Naunau Belu et un de ses instruments de prédilection, le kabosy, avec dame Pauline, d'une famille célèbre de luthiers tananariviens.

Le groupe The Almendros, formé dans le Vermont aux Etats-Unis vient de sortir son album « All over the place ». Jusque-là rien de spécial, sauf qu'un Malgache du nom de Médard Antonio Tata, ou Naunau Belu pour la scène, en est un des membres. Il est également affilié au groupe Gumbo Yaya. Selon un média spécialisé en musique, le jeune Malgache possède un génie créatif dans le changement de rythme. D'ailleurs, il occupe le micro, les percussions et le synthétiseur dans cet opus.

En tout, The Almendros est composé de six autres membres. Peter Ryan, qui est chanteur, bassiste et auteur/compositeur. Doug Wilhelm, aux percussions et à l'harmonica, Liz Cleveland de culture punk et qui chante. Il y a également Mark Pelletier, Clint Bierman et John Wallace. Dans l'ensemble, la formation est de plusieurs influences. Notamment, le reggae, le ska et une touche assumée de rock. « All over the place » est composé de dix titres dont trois sont marqués par l'empreinte artistique de Naunau Belu.

A savoir, « Deep in the heart », un genre de rock des années Billy Joel, avec la voix de tête de gospel de Naunau Belu. Un titre joyeux et lumineux, évoquant l'immigration. Ou encore « Message in the air », un reggae au sens propre du terme. Dans l'ensemble, le cœur de « All over the place » bat au rythme de l'amour, de la préservation de l'environnement et de l'espoir. « Je n'oublie pas d'intégrer des textes en malgache », annonce fièrement le jeune homme qui a aussi été un chargé de cours à l'université d'Harvard.

Apparemment, la ville de Vermont et ses environs sont un terreau des talents malgaches. Plusieurs artistes malgaches y élisent domicile. Pour ne citer que Mika, du duo de l'Est Mika et Davis. Dans l'histoire, la localité est aussi très ouverte accueillant un grand nombre de nationalités.