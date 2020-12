Madagascar: St-Sylvestre - L'incontournable du Point d'Exclamation Lounge Bar

Le spectacle de show girl restera un moment à part pour ce « Welcome 2021 ».

« Welcome 2021 », ce sera tout un programme au Point d'Exclamation Lounge Bar Analakely demain à partir de 19 heures, Le dîner de la St-Sylvestre ouvrira le bal avec un menu à la carte. « Verrine de hen'omby ritra », « Foie gras et confit d'oignons », « Crevettes en sauce Nam Man Hoi sur lit de riz cantonais », « Farandole de fruits », etc... les palais des fins gourmets seront gâtés par le savoir-faire gastronomique du chef.

Sombiniaina sera également au four et au moulin pour apporter une touche d'humour à l'assistance. Décidément, ce comédien est en train de faire parler de lui. Sillonnant le pays, mais n'oubliant jamais son jardin, le Point d'Exclamation, pour les grands rendez-vous. Il sera ainsi la pierre angulaire de cette première phase de « Welcome 2021 ». Épaulé par le saxophoniste Haingo pour un mélange inédit de musique et de rire.

Les choses ne s'arrêteront pas là puisque le meilleur reste à venir. A partir de 21 heures, le spectacle de show girl annoncera l'ambiance « Before 2021 » animée par le Dj Nougat. Pour les plus tenaces, après minuit, il y aura l'« After Party » à 3 heures du matin de la nouvelle année. En somme, une fête digne des grandes cités des vêpres et de la bombance comme Cancùn, Bali, Macao...