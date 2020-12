Madagascar: Nuit de la Saint-Sylvestre - Big MJ en exclusivité au Lion d'Or

Cette année, Big MJ animera le réveillon dans son pays natal.

Diverses animations auront lieu pour célébrer la nuit de la Saint-Sylvestre aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'île. A l'affiche, le grand artiste BIG MJ sera en exclusivité au Lion d'Or à Anosy Avaratra. En effet, cela fait cinq ans que cet artiste de renom n'a pas animé le réveillon à Madagascar. Cette fois-ci, il va clôturer en beauté l'année 2020 et accueillir le nouvel an 2021 dans son pays natal, et ce, en enflammant la scène musicale et la piste avec ses meilleurs tubes pour un répertoire parfait.

En outre, Stéphanie et Firmin l'accompagneront pour d'autres interprétations. Et ce n'est pas tout ! Rija Deejay ou Dago Mix Club assurera l'ambiance discothèque. Une chose dont on est sûr, ce sera une ambiance rythmique pour toutes les générations. Concocté par Lax Pro, réputé pour les événements qu'il organise, un buffet gastronomique à volonté est également réservé à la clientèle.

Ceux qui font une réservation pour dix personnes auront droit à une bouteille de whisky tandis qu'une champagne sera offerte à minuit, sans oublier le partage du gâteau du nouvel an, selon les organisateurs.