Algérie: Entretiens Rezig-ambassadeurs colombien et éthiopien - La promotion des échanges commerciaux passée en revue

Alger — Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu mardi les ambassadeurs de la Colombie et de la République fédérale d'Ethiopie, respectivement Diego Felipe Cadena Montenegro et Nabyat Getachu, avec lesquels il a examiné, en aparté, les voies et moyens de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux rencontres ont permis d'aborder les mécanismes de développement des échanges commerciaux et de passer en revue nombre de questions économiques ainsi que les relations commerciales bilatérales liant l'Algérie avec ces deux pays, a précisé le communiqué.

Lors de sa première rencontre avec l'ambassadeur colombien à Alger, M. Rezig a souligné "la nécessité de créer un conseil d'affaires algéro-colombien qui sera un outil efficace pour le développement des relations commerciales".

Pour sa part, le diplomate colombien a exprimé la disposition de son pays à œuvrer pour "une entière coordination avec les autorités algériennes en vue de promouvoir et diversifier les relations commerciales dans différents domaines".

Lors de la deuxième rencontre, M. Rezig a mis en exergue les relations historiques entre l'Algérie et l'Ethiopie, faisant part de "sa satisfaction" quant aux partenariats établis, jusque-là, et qui demeurent en deçà du niveau des relations politiques et diplomatiques bilatérales", a poursuivi la même source.

Le ministre du Commerce a mis l'accent, dans ce sillage, sur "la nécessité de créer un espace d'échange commercial entre les deux pays à travers l'activation d'un conseil d'affaires", exprimant la disposition de son département à poursuivre le cadre de concertation en vue de créer des opportunités d'échange commercial".

Concernant la demande de l'ambassadeur éthiopien pour l'organisation du salon de produits algériens à Addis-Abeba, M. Rezig a donné son accord pour la tenue de cet évènement après l'amélioration des conditions sanitaires.

Se félicitant de l'aval du ministre, l'ambassadeur d'Ethiopie a mis l'accent sur "l'importance des relations politiques et économiques liant son pays et l'Algérie".

Dans le même cadre, M. Getachu a fait part de son entière disposition pour la coordination avec les services du ministère pour le développement des relations bilatérales.