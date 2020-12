Algérie: AEP - Vers la suspension de l'importation des canalisations en fonte et acier

Bejaia — Le ministre des ressources en eau, Arezki Berraki, a mis en évidence, mardi à Bejaia, l'intérêt pour les professionnels de l'hydraulique et par ricochet celui du pays à ne plus recourir à l'usage des canalisations en fonte ou en acier importé, prônant en contrepartie leur substitution par les tubes en polyéthylène haute densité (PEHD), "fabriqués localement en quantité et en qualité".

"Evitez de recourir aux canaux en fonte et même en acier", a-t-il tonné devant un parterre de gestionnaires en charge des réseaux d'AEP dans la wilaya, les invitant ainsi à reconsidérer leur prédilection en faveur de ces matériaux importés, car , a-t-il expliqué "ils bouffent des devises, ne créent pas de l'emploi, brident la croissance des produits nationaux analogues et concourent souvent au retardement des projets et des délais à cause des procédures d'importation".

Conforté par le retour d'écho sur le terrain quant au recours privilégié des entreprises du secteur à ce type de de matériaux, le ministre en a eu le cœur net, en visitant le site d'Ait R'zine, près d'Akbou à 75 km à l'ouest de Bejaia, ou se réalise un important projet d'AEP, impliquant six localités de la région (Ait-R-Zine, Ighrem, Tazmalt , Beni Mellikeche et Boudjellil), retenues pour être approvisionnées à partir du barrage de Tichi-haft mais qui tarde à voir le jour. Le projet a été le siège de plusieurs contraintes, notamment les oppositions des riverains et la libération en décalage, de crédits. Mais il a été aussi bridé par les retards d'acheminement sur site, des canaux importés.

Ce site n'est pas l'exception. D'autres projets de même nature ont souffert de cette donne et qui auraient pu en faire l'économie, si seulement, chacun s'était contenté d'utiliser le tube en PEHD, a relevé le ministre qui, au-delà de cette considération technique, a fait acte de la volonté des pouvoirs publics d'améliorer les prestations inhérentes à l'offre hydraulique, notamment l'alimentation quotidienne en eau potable des ménages, dans une « plage horaire atteignant au moins 08 heures par jour". Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car seulement 12 communes sur 52 que compte la wilaya en bénéficient, notera le ministre.

Le cas vaut aussi pour la région de Kherrata à l'extrême Est et du nouveau site d'habitation urbaine d'Ighzer ouzarif à Oued Ghir, à 15 km à l'ouest de Bejaia, envers qui des stations de 50.000 M3 vont être dédiées. Le ministre a aussi annoncé dans ce cadre, la volonté de son département de concrétiser la réalisation d'une station de dessalement de 50 m3/jour pour alimenter la région ouest attenant à la circonscription de Bejaia et qui fait face depuis des années à un stress hydrique rare. M.Berraki a tenu toutefois à préciser que contrairement a ce qui a été annonce auparavant, la capacité retenue de 100.000 m3 sera divisée en deux et réparties sur deux sites différents mais dans la même zone. Il n'a pas précisé l'emplacement de ce nouvel équipement, mais il a été conçu de sorte à faire parvenir l'eau dans toute cette région.

Le ministre a marqué plusieurs haltes et passé en revue une multitude d'équipements dont la réception à terme est de nature à permettre de rattraper les retards autant en terme d'AEP que d'assainissement.