Angola: Les entraîneurs mettent à jour leurs connaissances

Lubango (Angola) — Trente-six entraîneurs de clubs et d'écoles qui forment des athlètes de handball des provinces de Huíla, Namibe et Cuando Cubango ont participé mardi, à Lubango, à un séminaire de mise à jour des connaissances.

Pendant une journée, les participants ont été formés sur les questions liées à la prévention des traitements et des blessures sportives, à la préparation physique, à la formation des gardiens de but, à la défense dans le match de handball, à la technique offensive et aux tactiques.

L'événement, sous les auspices de la Fédération angolaise de handball (FAA), visait à dynamiser le personnel pour élever les niveaux de compétition de plus en plus dans le pays et dans la diaspora, ainsi qu'à encourager les adolescents et les jeunes à pratiquer le sport.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur technique de la FAA, Tony Costa, a souligné la pertinence de la formation visant à améliorer la qualité technique et tactique des athlètes.

Selon le responsable, pour pouvoir porter le handball à des niveaux plus élevés dans le pays et à l'étranger, il est nécessaire d'investir fortement dans la formation des entraîneurs, des arbitres et des managers.

Pour cette raison, il a appelé les participants à tirer le meilleur parti des sujets sélectionnés à cet effet, à travers l'équipe technique dont dispose le pays, composée de spécialistes en préparation physique, de gardiens de but et de thérapeutes.

