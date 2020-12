Sénégal: Saison 2020-2021 / Yatma Diaw président AS Ville de Dakar - «On a travaillé pour rester au top du basketball sénégalais»

Champion en titre chez les féminines, l'As Ville de Dakar a pris ses marques pour la nouvelle saison qui démarre ce samedi 2 janvier. En plus de confirmer et de rester encore au top du basketball national, il s'agira durant la présente saison de réussir les premiers pas aux championnats d'Afrique des clubs. Tout en affichant cette ambition, le président du club de la municipalité Yatma Diaw a tenu à préciser que son club sera en phase avec les mesures édictées par les autorités et qu'il est fin prêt pour engager au plus vite la compétition.

Après plus de 9 mois d'attente, l'AS ville de Dakar a hâte de reprendre le chemin des parquets et engager le championnat national qui débute le 2 janvier prochain. Mais aussi pour la défense de son titre de champion en titre du National 1 féminin.

En direction de la compétition, Yatma Diaw, président du club a affiché cette ambition au terme d'une préparation entamée depuis plusieurs mois déjà. « Nous sommes l'équipe championne en titre. Ce qui veut dire que nous allons être très attendus par les autres clubs. Par rapport à la gestion, on a pu maintenir l'essentiel du groupe. Ce qui est une bonne chose. Ensuite, nous avons pu renforcer l'effectif. Après les entrainements qui ont démarré depuis le mois de septembre par une préparation hivernale, nous sommes maintenant fin prêts et hâte de rentrer sur la nouvelle saison. L'attente a été très longue », a-t-il confié.

Pour le président du club de la municipalité, l'objectif pour l'équipe féminine sera donc de confirmer la bonne dynamique enclenchée depuis deux saisons. « En tant qu'équipe ayant gagné le championnat et la Coupe du Sénégal, il s'agit de confirmer. On travaille pour rester au top du basketball sénégalais. Chez les hommes, nous avons une équipe jeune et il faudra continuer à travailler », indique-t-il.

«BIEN REPRESENTER LE SENEGAL AUX CHAMPIONNATS D'AFRIQUE»

A côté de ses objectifs au plan national, l'As Ville de Dakar affûtera ses armes en vue de ses premiers pas aux prochains championnats d'Afrique des clubs dont la date et le lieu n'ont pas encore été déterminés.

Représentante du Sénégal, l'ASVD affirme son ambition de représenter le basketball sénégalais lors de compétition africaine. « Nous avons envoyé à la Fiba notre confirmation de participer aux championnats d'Afrique des clubs qui doivent se jouer entre le mois de janvier et mars. Avec notre équipe, le Sénégal va renouer avec la compétition africaine. Je pense que ce sera quelque chose d'essentiel pour notre basketball. Nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir bien représenter le Sénégal aux championnats d'Afrique et être prêt au jour J», soutient-il.

Dans ce contexte de pandémie, l'équipe de la municipalité sera en phase avec les mesures édictées par les autorités de tenir les rencontres à huis clos. «La fédération a décidé d'organiser une réunion pour voir les modalités d'organisation des matchs. Nous allons vers des matchs à huis clos. On ne pouvait pas rester sans jouer. Des compétiteurs ne peuvent pas rester un an sans jouer. Mais il faudra des mesures pour préserver l'intégralité sanitaire et physique des pratiquants. Mais aussi que les compétitions ne soient pas des vecteurs de propagation de la maladie. Nous, en tant que club, nous allons les respecter et que l'on puisse jouer sereinement la saison qui sera assez particulière », soutient le président du club de la municipalité.