Angola: Des jeunes paysans sollicitent des engrais

Huambo (Angola) — Les jeunes paysans de la province de Huambo, ont sollicité, mardi (29), au Gouvernorat local de renforcer la distribution d'engrais, de semences et de matériel agricole, pour encourager cette activité économique.

Cette demande a été faite par le secrétaire de l'Association des Jeunes Paysans de la commune de Catata, municipalité de Caála), Domingos Rafael, lors du Premier Forum des Jeunes Paysans, présidé par la gouverneure de la province de Huambo, Lotti Nolika.

Domingos Rafael a dit que les engrais, les semences et les moyens agricoles sont des facteurs fondamentaux pour développer l'activité agricole à grande échelle et, par conséquent, faire face aux défis de la diversification de l'économie du pays.

"Il est important que les semences, engrais, pulvérisateurs et autres moyens soient mis à disposition à temps et en grandes quantités pour accélérer le processus de promotion de l'activité agricole", a-t-il souligné.

Selon le responsable, le manque de ressources pour la pratique de l'agriculture est le principal obstacle à la promotion de cette activité.

Il a également appelé le Gouvernorat de Huambo à améliorer les voies d'accès, afin de faciliter l'écoulement des produits de la campagne vers les centres de consommation.

Il a exhorté le Gouvernorat local et ses partenaires à soutenir de plus en plus les jeunes paysans, par le biais de coopératives et d'associations, afin d'éviter l'exode rural des jeunes.

Il a mis en exergue le projet «Jeunes paysans - Vision pour l'avenir», qui rassemble 38 membres, une initiative de l'organisation non gouvernementale (ONG) ADRA, financée par l'ambassade de France.

Il a fait savoir que le projet fournissait aux jeunes des connaissances techniques et garantissait un accès facile au crédit pour la création de petites entreprises.

Lotti Nolika, pour sa part, a déclaré que son Gouvernorat, à travers le Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, s'emploie à fournir un soutien institutionnel aux paysans individuels et associés.

Ce programme, a-t-elle souligné, vise à accroître la production familiale et des coopératives.

La réunion, parrainée par le Conseil provincial de la jeunesse (CPJ), visait à aborder les questions liées aux projets des jeunes entrepreneurs, avec un accent particulier sur les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme, de la culture, de l'industrie manufacturière, de la culture, entre autres.

Cette demande a été faite par le secrétaire de l'Association des Jeunes Paysans de la commune de Catata, municipalité de Caála), Domingos Rafael, lors du Premier Forum des Jeunes Paysans, présidé par la gouverneure de la province de Huambo, Lotti Nolika.

Domingos Rafael a dit que les engrais, les semences et les moyens agricoles sont des facteurs fondamentaux pour développer l'activité agricole à grande échelle et, par conséquent, faire face aux défis de la diversification de l'économie du pays.

"Il est important que les semences, engrais, pulvérisateurs et autres moyens soient mis à disposition à temps et en grandes quantités pour accélérer le processus de promotion de l'activité agricole", a-t-il souligné.

Selon le responsable, le manque de ressources pour la pratique de l'agriculture est le principal obstacle à la promotion de cette activité.

Il a également appelé le Gouvernorat de Huambo à améliorer les voies d'accès, afin de faciliter l'écoulement des produits de la campagne vers les centres de consommation.

Il a exhorté le Gouvernorat local et ses partenaires à soutenir de plus en plus les jeunes paysans, par le biais de coopératives et d'associations, afin d'éviter l'exode rural des jeunes.

Il a mis en exergue le projet «Jeunes paysans - Vision pour l'avenir», qui rassemble 38 membres, une initiative de l'organisation non gouvernementale (ONG) ADRA, financée par l'ambassade de France.

Il a fait savoir que le projet fournissait aux jeunes des connaissances techniques et garantissait un accès facile au crédit pour la création de petites entreprises.

Lotti Nolika, pour sa part, a déclaré que son Gouvernorat, à travers le Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, s'emploie à fournir un soutien institutionnel aux paysans individuels et associés.

Ce programme, a-t-elle souligné, vise à accroître la production familiale et des coopératives.

La réunion, parrainée par le Conseil provincial de la jeunesse (CPJ), visait à aborder les questions liées aux projets des jeunes entrepreneurs, avec un accent particulier sur les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme, de la culture, de l'industrie manufacturière, de la culture, entre autres.