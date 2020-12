Cote d'Ivoire: Le président Bédié et moi (... ) sommes convenus de reprendre le dialogue (Ouattara conseil des ministres)

Dernère publication 30/12/2020 à 16:40 min

Le mercredi 30 décembre 2020, à l'ouverture du Conseil des ministres au Palais de la Présidence de la République à Abidjan-Plateau, le Président de la République Alassane Ouattara s'est prononcé sur les conclusions du dialogue politique et a assuré de la reprise imminente du dialogue entre le président Henri Konan Bédié et lui.

« Le Président Bedie et moi nous sommes parlés à plusieurs occasions ces derniers temps et nous sommes convenus de reprendre le dialogue bilatérale dans les prochains jours certainement dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Ceci permettra d'évoquer un certain nombre de points en suspends, et de montrer à nos concitoyens que nous sommes sur la voie de la consolidation de la paix pour notre pays. Nous voulons un pays en paix et compte tenu des progrès qui sont réalisés avec la paix, nous irons encore plus vite », a dit le Chef de l'État.