Angola: Les revenus des cités-dortoirs vont au Compte du Trésor

Luanda — Les loyers des cités-dortoirs construites avec des fonds publics sont désormais déposés dans le Compte Unique du Trésor (CUT), via Unique du Trésor, a appris mercredi l'Angop.

Il s'agit d'une mesure conjointe des ministères des Finances et des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, mettant fin aux dépôts sur les comptes bancaires du Fonds de Développement du Logement (FFH), domiciliés dans certaines banques comme la BAI et la BCI.

La décision est exprimée dans un arrêté conjoint, du 24 décembre, et conforme la grille tarifaire de vente des maisons construites avec des fonds publics dans plusieurs régions du pays, notamment là où l'Exécutif n'a pas fixé les prix.

Publiée dans le Journal officiel « Diário da República », la règle s'applique aux contrats à signer dès la publication du texte et les mêmes sont soumis à la mise à jour.

Dans les cas où le logement est acquis selon une modalité solvable, le délai de paiement est de 30 ans au maximum, soit 360 mois d'échéance (versements). Le prix comprend le taux d'intérêt de 3% sur la partie financière, ce qui augmente le prix fixé dans le tableau.

La liste de prix varie entre 4 millions 980 mille kwanzas pour le type T3, sans ascenseur (Cité-dortoir de Capari), à 23 millions 26 mille kwanzas, en l'occurrence pour le T4 (Cité-dortoir Vida Pacifica).

Dans un ensemble de 22 cités-dortoirs avec des propriétés de types différents, des résidences de plain-pied et en duplex, dont beaucoup sont récemment achevées, la liste n'inclut pas les cités-dortoirs de Kilamba et de Sequele, car elles sont toutes occupées ou vendues via un revenu résoluble et certaines prêtes pour le paiement.

Avec des fonds publics, l'Exécutif a construit, en Angola, 24 cités-dortoirs de différents types dans diverses régions des 18 provinces.

