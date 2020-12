Sénégal: Achevement des infrastructures, gouvernance unversitaire... - Le SAES met l'etat devant ses responsabilités

L'achèvement des infrastructures universitaires, le développement des conditions de recherche et la signature et l'application des textes de gouvernance des universités sont les points de revendications rappelés par le Saes lors d'un face-à-face avec la presse hier, mardi 29 décembre.

Le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes) prévient sur les difficultés relatives à l'orientation des nouveaux bacheliers. « Toutes les difficultés que nos universités connaissent aujourd'hui entre 2019 et 2020 découlent d'un dysfonctionnement dans le processus d'orientation des bacheliers. Mais nous avions convenu avec le gouvernement, avec le ministère, de procéder à un audit de Campusen pour pouvoir trouver les failles et ensuite essayer d'apporter des solutions à ces dysfonctionnements.

Mais jusqu'au moment où on vous parle, il n'y a eu aucun audit de Campusen et aucune disposition n'est prise aujourd'hui pour pouvoir permettre de dépasser cette situation », a déclaré le secrétaire général du Saes, Malick Fall hier, mardi 29 décembre, lors d'une rencontre avec les journalistes. C'est pourquoi, le Saes a demandé l'achèvement des infrastructures universitaires. « Les infrastructures sont là depuis 5 ans et elles plombent aujourd'hui l'envol des universités. Nous avons besoin impérativement que ces universités-là soient livrées. Nous avons des vœux pieux du ministère qui dit que d'ici décembre 2021, ces infrastructures seront livrées », a fait savoir le secrétaire général du Saes.

Le syndicat n'a pas également manqué d'exiger la revalorisation des conditions de recherche. « Tous les pays développées l'ont été sur la base d'un intrant extrêmement important dans le processus de développement, et cet intrant-là, c'est la recherche et aujourd'hui l'avènement de la Covid-19 a rappelé la nécessité de prendre en charge cette problématique et d'en faire une véritable question de développement pour notre pays », a dit Malick Fall.

L'autre revendication soulevée par les syndicalistes concerne la question relative aux textes de gouvernance des universités. « C'est vrai le décret d'application de la loi 4 a été votée mais tous les textes qui organisent aujourd'hui le fonctionnement de l'université, l'arrêté ministériel qui doit permettre de fixer les modalités de désignation des représentants dans les conseils d'administration et académique, en plus le décret qui organise le processus de désignation des recteurs, tous ces textes sont encore en souffrance au niveau du ministère. Nous ne pouvons plus continuer à attendre pendant plus de 5 ou 6 ans que ces textes-là ne soient pas adoptés », a laissé entendre Malick Fall. Selon lui, « il faut impérativement que ces textes-là puissent être disponibles pour que les universités puissent fonctionner dans la parfaite légalité ».