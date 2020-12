Togo: Le MMLK indigné et consterné

C'est au travers d'un communiqué que ce mouvement a livré son ressentiment suite à cette arrestation intervenue hier en soirée alors même que le journaliste et Directeur de publication du journal l'Indépendant Express était convoqué par le SCRIC pour aujourd'hui mercredi 30 Décembre 2020. Lisez !

C'est avec indignation et Consternation que nous avons appris dans la nuit du 29 décembre 2020 l' enlèvement du journaliste et défenseur des droits de l'homme en la personne de Carlos Ketohou ,Directeur de publication du journal INDÉPENDANT EXPRESS. Cette information a été rendue publique grâce à la vigilance de l'intéressé dans une vidéo et un message sur sa page Facebook . Évoquant son arrestation , le journaliste a su mentionner le nom d'un certain colonel qui aurait donné l'instruction de l'amener alors qu'un ordre de convocation lui est adressé pour ce 30 décembre.

Eu égard à ce qui précède , le Mouvement Martin Luther King , sans savoir exactement ce qui est reproché à notre compatriote, condamne avec rigueur ,cette méthode antique et inadmissible qui viole allègrement les procédures légales judiciaires en la matière et les règles du code de la presse.

Le Mouvement Martin Luther King déplore l'encerclement du domicile du journaliste et appelle les autorités Togolaises à mettre fin à la violation systématique des droits des citoyens et de recouvrir aux procédures conventionnelles et appropriées dans des cas d'espèces. Pour le MMLK, rien ne saurait justifier cet enlèvement nocturne et honteux d'un acteur du 4 ème pouvoir et par voie de conséquence exige son relâchement.

Le MMLK rappelle aux autorités Togolaises que la dépénalisation du délit de presse au Togo est une avancée saluée en dehors de nos frontières et des dispositions doivent être prises pour préserver cet acquis précieux.

Le MMLK demande que dorénavant des poursuites soient engagées contre des commanditaires et des auteurs de ces cas de violations flagrantes des droits des citoyens pour dissuader les esprits zélés qui compromettent le vivre ensemble au Togo

Fait à Lomé ,le 30 décembre 2020

la voix des sans voix .