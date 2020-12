Congo-Brazzaville: Football - Sele Kamango pour l'application de la loi sportive

Promulguée en 2011, la loi sportive n'a jamais été appliquée en République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite à la presse, Bate Sele Kamango, président de l'Association des anciens joueurs de la diaspora, milite pour cette loi afin de sauver le football congolais.

Le président de l'Association des anciens footballeurs de la diaspora (AAFD), Bate Sele Kamango a, au cours d'une conférence le 29 décembre à Kinshasa, exigé l'application effective de la loi sportive, promulguée depuis 2011. Cela impliquera la restructuration de la Fédération congolaise de football association. Cela devra avoir comme implication la restructuration totale de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), organe chargé de l'organisation du football national, avec surtout le départ du président de la Fécofa, Constant Omari Selemani.

Aussi Bate Sele Kamango a-t-il sollicité le soutien et l'union des groupements d'intérêts et des corps de métiers de mutualiser au regard de la dynamique sociale actuelle au pays dans l'optique de sauver le football national. «Nous lançons un appel pressant à tous les footballeurs de génération et de toute promotion afin que nous prenions conscience du développement du football de notre cher pays et aussi du devenir du football congolais. Après l'humiliation connue à la dernière CAN en Egypte, nous avions porté nos revendications très haut, en invitant tous les collègues footballeurs d'emprunter le chemin pour la conquête de la Fécofa. Nous affirmons avec conviction qu'actuellement les footballeurs sont mieux outillés d'assumer et d'assurer la gestion du football congolais dans la transparence et l'équité », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « Nous demandons à tous les corps des métiers de football de se mobiliser et se rassembler pour exiger notamment l'application effective pour la 1re fois de la loi sportive, promulguée en 2011, en décembre 2021 pour mettre fin au 2e et dernier mandat de l'actuel président de la Fécofa ». Bate Sele Kamango est également vice-premier président de l'Union des footballeurs du Congo, syndicat des footballeurs congolais et distinct de l'AAFD. Du côté de la Fécofa, l'on apprend que l'assemblée générale ordinaire est prévue pour le 4 janvier par visioconférence.