Congo-Brazzaville: Archives nationales - Les gestionnaires édifiés sur les nouvelles méthodes de travail

Débutée le 17 novembre, la formation des gestionnaires des archives nationales du ministère de la Culture et des Arts, de la mairie de Pointe-Noire, du Chemin de fer Congo-Océan et du Port autonome de Pointe-Noire, a été close le 24 décembre.

La formation des gestionnaires des archives nationales a été organisée par le Centre national des archives et de la documentation avec l'appui financier et logistique de l'ambassade de France au Congo. Elle s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de financement signée en juillet 2019 entre l'ambassade de France au Congo et le ministère de la Culture et des Arts.

Pendant six semaines, les participants à cette session de formation ont eu à suivre des cours théoriques et quatre semaines de stage pratique au sein des administrations publiques. De même, ils ont été édifiés notamment sur la gestion du courrier, les missions dévolues au secrétariat et celles d'un service d'archives, les procédures de gestion, de conservation des documents et des archives.

La cérémonie de clôture qui a eu lieu au Cercle Musée Africain de Pointe-Noire a été marquée par la remise des attestations de participation et les allocutions de remerciement du directeur départemental du patrimoine et des archives de Pointe-Noire ainsi que du directeur du Centre national des archives et de la documentation, Brice Owabira.

Dans son discours de clôture, Brice Owabira a exhorté les séminarites à mieux intérioriser les enseignements reçus et à en faire bon usage au profit de leurs administrations respectives. « Il vous revient de mettre à profit les enseignements de ce stage de formation afin que ces instants de partage et de renforcement de capacités façonnent et consolident davantage votre profil au profit de vos structures respectives », a-t-il déclaré.