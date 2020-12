Congo-Brazzaville: Madingo-Kayes - Les femmes informées sur leurs droits et devoirs

Dans le cadre des activités liées aux seize jours d'activisme sur les violences faites aux femmes, la direction départementale de la Promotion de la femme du Kouilou a organisé, le 23 décembre, à Madingo-Kayes dans le département du Kouilou, un atelier de sensibilisation à l'endroit des femmes.

Dans son allocution, la directrice départementale de la Promotion de la femme du Kouilou, Dorisse Samba Néné, a rappelé l'importance des seize jours d'activisme. « Malgré les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions des femmes, on déplore encore la persistance et la recrudescence des violences à l'égard des femmes et des jeunes filles », a-t-elle signifié

Les violences faites aux femmes revêtent plusieurs formes parmi lesquelles les violences, physiques, émotionnelles, verbales, sexuelles, religieuses, sociales. Ces violences se font en famille, en milieu scolaire et professionnel sans oublier l'Église.

Les cinquante femmes venues de tous les quartiers de Madingo-Kayes ont suivi avec attention l'exposé de la juriste Jodia Ardelle Mingole sur le thème principal "Les conséquences des violences domestiques". Elle a encouragé les femmes et les filles à dénoncer les pratiques de l'inceste. Très satisfaites de ce bon moment d'échange, les femmes dudit département ont apprécié l'initiative car la plupart ignorent leurs droits. «C'est la première fois que j'ai des informations relatives aux souffrances que nous vivons au quotidien », a murmuré une participante.

Ainsi, beaucoup de témoignages allant dans le sens du thème ont été faits. Et le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Madingo-Kayes, Mongongo Tsala, a demandé à ces femmes de formuler des plaintes contre ces bourreaux. « Les femmes doivent se plaindre dans les guichets installés dans leur localités et le plus rapidement appeler le n°1444 », a-t-il dit.