Congo-Brazzaville: Volleyball - La Cavb dévoile son programme des compétitions pour la saison 2020-2021

La Confédération africaine de volleyball(Cavb) a publié, le 27 décembre, son calendrier d'activités au titre de l'année sportive 2021.

Après plusieurs mois d'inactivités des athlètes et structures de gestion de volleyball au niveau continental, la Cavb annonce le redémarrage de cette discipline sportive. Elle prévoit, à travers ce document, l'organisation des compétitions qui permettront de faire revivre le volleyball malgré la pandémie de coronavirus.

Selon le nouveau calendrier, ces compétitions reprendront en janvier. L'Ouganda et le Nigeria choisissent de donner le ton, le premier devrait accueillir le Championnat des nations africaines des moins de 20 ans et le second organisera celui des filles des moins de 18 ans.

Dans une lettre destinée aux fédérations nationales, la présidente de la Cavb, Bouchra Hajij, estime que la plus haute structure du volleyball continental continue à suivre l'évolution de la situation sur le continent et est tenue de procéder puis identifier les hôtes des compétitions 2021. « Nous attendons toujours que la situation sanitaire du continent se stabilise et devienne prévisible, permettant ainsi la reprise des activités dans toutes nos fédérations nationales », a-t-elle signifié.

A cet égard, la Cavb invite toutes les fédérations nationales, clubs ou villes intéressés à soumettre des candidatures pour accueillir un ou plusieurs événements programmés en 2021, en remplissant toutes les conditions puis les retourner par courrier électronique, au plus tard le 15 janvier 2021.

«Veuillez noter que les fédérations nationales, villes ou clubs intéressés, ayant soumis leurs candidatures pour les championnats de clubs masculins ou féminins, et pour les épreuves des nations seniors hommes ou femmes, pourront ensuite être invités à soumettre leurs candidatures pour les championnats masculins ou féminins respectifs. Toutes les autres conditions d'accueil restent telles que détaillées dans le règlement du concours Cavb », explique le document.