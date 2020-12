Cameroun: Riposte contre le Covid-19 - La sixième phase démarre en janvier

Hier, dans la suite des rencontres entamées lundi, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur soutien au Minsanté dans la lutte contre cette pandémie au Cameroun.

La sixième phase opérationnelle de la riposte contre le Covid-19 démarre le 5 janvier prochain. Mais avant, l'heure est à l'évaluation du plan de riposte contre le Covid-19. Depuis lundi dernier au ministère de la Santé publique, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organismes sous tutelle de ce département ministériel, sont réunis autour de Manaouda Malachie.

Au cours de la rencontre, les différentes contributions financières ont été passées au peigne fin. « Les contributions de Uba qui étaient de 150 millions ont permis de prendre en charge dans un premier temps, un certain nombre de charges. Notamment les confinements dans les hôtels et plusieurs autres aspects. Les contributions en numéraire venant des chèques individuels et tout le reste ont produit plus de deux milliards de F qui ont servi pour les frais de logistique, la prise en charge dans les hôpitaux et la communication entre autres », a souligné le Minsanté. Il est également revenu sur l'apport de l'Etat qui « a mobilisé plus de 34 milliards de F. » Le ministre précise que ces fonds ont servi à ravitailler les districts de santé du pays, et gérer plusieurs autres charges. »

Les différents partenaires du Minsanté sont également revenus sur les activités menées pendant les cinq premières phases opérationnelles de riposte. Le Programme des Nations unies pour le Développement (Pnud), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Unicef, le Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (Unhcr), entre autres, ont participé à divers aspects tels que le renforcement des capacités du personnel médical, l'approvisionnement en matériels et kits de lutte contre le Covid-19, etc.

Au terme des travaux, plusieurs résolutions ont été prises. Il s'agit de la densification de la communication et de l'engagement communautaire. « En réalité, nous avons tous conclu à un relâchement global des mesures barrières au sein des populations. Il intervient malheureusement au moment où autour de nous, il y a une deuxième et même une troisième vague de contamination », a déploré le ministre.

Dans le cadre de cette sixième phase opérationnelle, il sera question de renforcer des actions comme la recherche active des cas, la recherche autour de l'évolution de la maladie, la prise en charge des patients. « Des formations sont en cours pour améliorer les capacités des ressources humaines dans le cadre de la réanimation et des unités de recherche et d'investigation sur le terrain », a fait savoir Manaouda Malachie. Le Minsanté et ses partenaires se sont engagés à continuer d'accompagner avec entrain le président de la République dans la riposte.