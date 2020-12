Cameroun: Chan Cameroun 2021 - Ibenge compose sa présélection

Les Léopards locaux débutent la préparation, le 7 janvier 2021, en prélude de la sixième édition du Championnat d'Afrique des nations. Vainqueur à deux reprises de cette compétition de la CAF, la RDC est encore dans la phase de la présélection.

Les Léopards locaux de la République démocratique du Congo (RDC) prendront part, en janvier et février 2021 au Cameroun, à la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations de football (Chan), compétition de la Confédération africaine de football (CAF) réservée aux sélections nationales d'Afrique composées des joueurs évoluant dans leurs championnats locaux respectifs. L'on rappelle que la Fédération congolaise de football association (Fécofa) a rappelé l'ancien sélectionneur Florent Ibenge, vainqueur du Chan en 2016 au Rwanda, pour reprendre le tablier, à la suite du départ de Pamphile Mihayo Kazembe se perfectionner en Belgique. Et Florent Ibenge a composé déjà sa présélection, avec des joueurs des clubs du championnat de la Ligue1 RD-congolaise.

Les présélectionnés du Tout-Puissant Mazembe sont Godé Masengo, Issama Mpeko, Mika Miché, Arsène Zola, Kinzumbi Philippe, Joël Beya, Etienne Mayombo, Gondry Sudi et Chicco Ushindi. Ceux du FC Saint-Eloi Lupopo sont le gardien de but Ley Matampi, Mohuta Junior, Mokonzi Gbazeke, Ebengo Ciel, Ibuta Fasiki et Kasongo Munani. Les présélectionnés de Daring Club Motema Pembe (DCMP) sont Kasereka Apianom, Inonga Baka, Kayembe Ndotoni, Ikoyo Iyembe, Gikanji Doxa, Likuta William, Kimvuidi Karim, Kabangu Dark, Nsundi Christian, Kabamba Esdras, Mboma Dezy, Ginolla Nzau et Ikanga Lombo. Blessing de Kolwezi délègue trois joueurs à la présélection, notamment Ingolo Iyoso, Sams Samangwa et Mavungu.

Les joueurs de Maniema Union présélectionnés sont Lunanga Jackson, Ebwela Steven, Rajabu Atibu, Mbiyeye Bisamuna, Likwela Yelemaya, Mpia Maxime et Ngimbi Mercey. Ceux qui viennent de Don Bosco de Lubumbashi sont Israël Mubobo, Junior Lombangi, Elie Madinda, Pelé Manzanza, Bato Ngalamulume Boaz, Tsimba Mbabu, Idriss Kisha et Lumière Banza. Auguy Kalambayi, Andy Bikolo, Oloko, Bukasa, Robert Walangi et Boka de Sanga Balende font aussi partie de la présélection. Il y a également dans la présélection des joueurs venus de V.Club comme Luzolo Sita, Djuma Shabani, Merveille Kikasa... du FC Renaissance du Congo, etc. La préparation débute le 7 janvier 2021, a-t-on appris. Et à la fin, le groupe sera ramené à vingt-trois joueurs qui composera les Léopards A' en partance pour le Cameroun.