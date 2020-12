Congo-Brazzaville: Vie associative - L'A2LA portée sur les fonts baptismaux

Créée en 2019 par son président Isidore Mvouba, l'Association Léonie Lebanitou pour l'assistance (A2LA) a lancé officiellement ses activités le 24 décembre dernier à Kindamba, dans le département du Pool, à travers une cérémonie solennelle marquée par la remise des vivres et non-vivres aux personnes démunies de la localité.

Le paysage associatif congolais vient de s'élargir avec la création de l'A2LA qui a, entre autres missions, de susciter, promouvoir et soutenir les actions en faveur des enfants et familles en difficulté. Tout ceci en contribuant, tant soit peu, à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant et, partant, de la loi n°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo.

En effet, la vocation de cette ONG est d'appuyer les personnes, associations et organisations œuvrant en faveur de la protection de l'enfance et du soutien à la fonction parentale ; de soutenir moralement, matériellement, financièrement et juridiquement, directement ou indirectement, toute action ou personne privée agissant en faveur de la protection, du développement et des droits de l'enfant. « Hier, avec l'association Yakoko, Madame Léonie Lebanitou a mis en exergue son génie au service de la mobilisation dans la sphère politique. Aujourd'hui, à travers l'association apolitique qui porte désormais son nom, s'accomplit un des rêves qu'elle a caressé de longue date, celui d'œuvrer en faveur des enfants défavorisés en promouvant leur bien-être et de lutter contre la précarité », a rappelé la secrétaire générale de l'A.2L.A, Eléonore Mvouba, saluant l'adhésion massive de la population de Kindamba à cette initiative dont la vocation est de redonner de la vitalité à l'amour du prochain.

Etablissement privé à vocation humanitaire et à but non lucratif, l'A.2L.A a aussi pour objet de lutter contre toute forme de pauvreté et de marginalisation sociale, et d'œuvrer par tous les moyens, particulièrement par une action de solidarité, à aider les personnes démunies ou dans une situation sociale précaire. A cet effet, elle entreprendra toute action susceptible de renforcer les valeurs de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et des droits fondamentaux universels.

L'association entend rappeler à la société l'exigence de solidarité en intervenant comme organe social de développement en complémentarité des actions menées par d'autres intervenants publics et privés. En cela, elle se veut être un trait d'union entre les donateurs et les bénéficiaires, les besoins et les projets, les acteurs institutionnels et la société civile.

A travers la création de cette association, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a voulu rendre un hommage à sa mère décédée il y a quelques années. « Madame Léonie Lebanitou... était une femme forte d'esprit, une dame de cœur dotée de valeurs tirées de la tradition africaine qui a pour fondement le partage. Penser à autrui, était sans doute une de ses grandes qualités. Sa chaleur, sa pugnacité, son sens de l'altruisme et sa combativité auront, à n'en point douter, marqué tous ceux qui l'ont connue », a témoigné Eléonore Mvouba.

Dans sa marche, l'A.2L.A entend instaurer des programmes d'assistance et de soutien aux familles nécessaires, ainsi qu'aux associations et institutions poursuivant les mêmes buts. Elle s'est, par ailleurs, engagée à encadrer et à renforcer les cycles de perfectionnement en faveur des institutions sociales et à soutenir toute action publique ou privée partageant les mêmes objectifs.

Notons que cette association dont le siège social se trouve dans le 5e arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, a lancé ses activités en présence de son coordonnateur, Hubert Bemba-Milandou, du député de Gamboma 2, Antoine Bienaimé Obam-Ondon, et du 1er secrétaire de la Force montante congolaise, Vadim Osdet Mvouba.