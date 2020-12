Maroc: Fès-Meknès - Réunion du bureau du conseil de la région

Fès — Le bureau du Conseil de la région de Fès-Meknès a tenu, mercredi, une réunion consacrée aux dernières nouvelles de la demande de prêt du Fonds d'équipement communal (FEC), destiné à contribuer au financement d'une partie des projets du contrat-programme entre l'État et la Région.

Cette réunion, présidée par Mohand Laenser, président du conseil de la région, a permis de passer en revue l'état d'avancement des conventions conclues entre l'État et la Région et les accords scellés avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Selon le Conseil de la région, la réunion du bureau a été l'occasion d'examiner plusieurs accords de partenariat, noués avec l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, pour participer à l'aménagement territorial et au développement spatial, et avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, en vue de la création d'une "cité des métiers et des compétences" au niveau de la région.

Les membres du bureau ont également discuté d'un projet d'accord relatif à la mise en œuvre du projet d'électrification du Douar Zoualet dans la commune de Dkhissa, dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural, au titre de l'année 2021.

Lors de sa réunion de novembre dernier, le bureau du Conseil de la région avait examiné les nouveautés relatives aux conventions de partenariat se rapportant à l'exécution du contrat-programme entre l'État et la région.

Cette rencontre avait été consacrée notamment à l'examen des accords approuvés lors de la session ordinaire d'octobre 2020.

Parmi ces accords figuraient les conventions signées par les partenaires dans le domaine de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elles portaient sur l'aménagement du complexe d'Agdal-Fès, l'élargissement de la faculté pluridisciplinaire de Taza, la création d'une bibliothèque universitaire à Meknès et de l'École Nationale de Commerce et de Gestion à El Hajeb.

Elles concernaient aussi la construction de l'École nationale des sciences appliquées de Meknès, d'un pôle universitaire à Ain Cheggag (Sefrou), d'une faculté pluridisciplinaire à Taounate et d'une faculté de sport à Ifrane, ainsi que l'appui à la recherche et l'innovation dans le domaine du numérique, la mise en place d'un incubateur dans la région et le renforcement du programme de généralisation de l'enseignement préscolaire à l'échelle de la région.