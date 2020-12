Maroc: "Les Mardis du PCNS" - L'actualité nationale et internationale décortiquée dans 24 rendez-vous hebdomadaires du Policy Center

Rabat — "Les mardis du PCNS", programme hebdomadaire arabophone organisé par le Policy Center for the New South, a mis l'accent, tout au long de ses 24 épisodes, sur les sujets ayant marqué la scène internationale et nationale, vus par une panoplie d'experts, de chercheurs et d'acteurs de la société civile.

Les 24 épisodes de ce rendez-vous ont débattu et analysé une série de thématiques telles que la transformation des rôles de l'État à la lumière de la crise de la Covid-19, l'impact de cette dernière sur les secteurs socio-économiques ainsi que ses répercussions sur l'individu et la société, en plus des défis politiques et sécuritaires internationaux engendrés par la pandémie, indique mercredi un communiqué du PCNS.

"Les Mardis du PCNS" ont atteint 72.000 vues sur les réseaux sociaux, et ce grâce à de très fortes interventions qui ont connu l'interaction du public qui posait ses questions aux invités à travers les espaces de discussions ouvertes, précise le communiqué.

Ce programme hebdomadaire, présenté par Mme Imane Lahrich, responsable des programmes au PCNS et diffusé sur les réseaux sociaux depuis mai 2020, accueillie des experts, des chercheurs, des acteurs civils, et des représentants des secteurs public et privé, pour débattre les principaux sujets d'actualité aux niveaux national et international, indique le PCNS, qui donne rendez-vous en janvier 2021 pour de nouveaux épisodes.

Lancé en 2014, le Policy Center for the New South offre une perspective du Sud sur les enjeux des pays en développement. Il vise à faciliter les décisions stratégiques et les politiques publiques relevant de ses principaux programmes : Afrique, géopolitique et relations internationales, économie et développement social, agriculture, environnement et sécurité alimentaire, et matières premières et finance.