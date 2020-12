Algérie: Oran - Un réseau de trafic international de drogue démantelé, plus de 144 kg de kif saisis

Oran — Les éléments de la Brigade de Recherches et d'Investigations (BRI), relevant de la sûreté de wilaya d'Oran, ont démantelée un réseau criminel spécialisé dans de trafic international de drogue, lors d'une opération qui a permis la saisie d'une quantité de 144,5 kilos de résine de cannabis , a-t-on appris, mercredi, de ce corps de sécurité.

Composé de 5 individus, âgés de 31 à 56 ans, arrêtes lors de cette opération, ce réseau est spécialisé dans le trafic international de stupéfiants, de transport, stockage et livraison de ce produit prohibé, a-t-on expliqué lors de la présentation de cette affaire à la presse au niveau du siège de la sûreté de wilaya.

Ce plan s'est soldé par l'arrestation des 5 membres de ce réseau.Lors des perquisitions, opérées aux domiciles des suspects, après autorisation du procureur de la République du tribunal d'Oued Tlelat, les enquêteurs ont découvert une quantité de 144,5 kilos de résine de cannabis, une somme de 7,15 millions de dinars, issue des revenus de la commercialisation de la drogue, ainsi que trois véhicules (deux véhicules légers et un camion) utilisés dans le transport, le stockage et la livraison des stupéfiants, et 10 téléphones mobiles, indique la même source.

Ces individus arrêtés seront présentés devant la justice après les procédures d'usage. Dans cette même affaire, ils sont impliqués, entre autres, dans l'atteinte à l'économie nationale, l'infraction à la législation des changes et du mouvement de capitaux de et vers l'étranger.