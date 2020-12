Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - Trois films qui apportent un regain d'espoir

Avec la survenue de la pandémie de covid-19 dans le monde, 2020 a été une saison difficile pour tous. A l'orée de la nouvelle année qui se pointe à l'horizon, l'humanité devrait s'armer d'espoir et de courage pour espérer vivre des jours meilleurs. Un désir qui pourrait bien renaitre ou se forger à travers la magie du cinéma.

Le covid-19 a surpris l'humanité tel un cauchemar. « Aux premières heures de 2020, comme au début de chaque nouvelle année, j'ai formulé mes vœux. J'ai établi mes projets comme de nombreuses personnes sur la planète. Je me battais tous les jours pour pouvoir les matérialiser, quand le monde s'est soudainement retrouvé frappé par la pandémie de covid-19 », confiait Boris Ebaka dans son ouvrage « Journal d'un Brazzavillois confiné », publié en novembre aux éditions L'Harmattan.

En effet, dans presque tous les domaines de la vie, l'humanité a été secouée et mise à rude épreuve. Et bien que le bilan de l'année écoulée paraisse mitigée, il est possible de croire que de beaux jours peuvent encore paraître. Une philosophie que de nombreux scénaristes et réalisateurs ont partagé à travers leurs films.

War room d'Alex Kendrick

Tony et Elizabeth Jordan ont apparemment tout pour être heureux : une fille adorable, des métiers passionnants et rentables, une belle maison... Mais, les apparences peuvent être trompeuses. Leur mariage bat sérieusement de l'aile et leur fille se retrouve au milieu de cette situation.

Film religieux américain sorti en 2015, « War room » plébiscite le pouvoir de la prière afin de dominer sur les situations difficiles auxquelles chacun peut faire face. Un véritable réconfort pour de nombreux croyants dont la pandémie de covid-19 a totalement bouleversé les habitudes et traditions.

« A la recherche du bonheur » de Gabriele Muccino

Représentant de commerce, Chris Gardner a du mal à gagner sa vie et jongle pour s'en sortir. Mais, sa compagne supporte de moins en moins leur précarité et décide de partir, en confiant à Chris la garde de leur petit garçon de cinq ans, Christopher. Désormais seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job. Lorsqu'il obtient finalement un stage dans une prestigieuse firme de courtage, il se donne à fond.

Rebondir après une succession d'échec, c'est toujours possible tel qu'en témoigne le film « A la recherche du bonheur », tiré d'une histoire vraie. Plein d'émotion et rempli d'espoir, il appelle à se battre même quand tout semble perdu car c'est en cherchant que l'on finit par trouver.

« Little Miss sunshine » de Valerie Faris et Jonathan Dayton

Olive, 7 ans, rêve de devenir une reine de beauté. Quand elle décroche une invitation à concourir pour le titre très élitiste de « Little Miss sunshine » en Californie, c'est toute sa famille qui décide de faire corps derrière elle. Les Hoover s'entassent donc dans leur Volkswagen rouillé et mettent le cap vers l'Ouest. C'est le début d'un périple de trois jours qui restera à jamais gravés dans leur mémoire.

Comédie-drame de 1h 42 min, « Little Miss sunshine » a été plusieurs fois primé depuis sa sortie en 2006. La valeur des liens et moments familiaux, l'entraide, la joie de vivre et l'estime de soi sont entre autres points forts mis en avant dans ce film.