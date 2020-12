Cameroun: Téléphonie mobile - 20 ans de connexion au Cameroun

Les contours de cette célébration prévue du 15 au 21 mars 2021 à Yaoundé ont été présentés récemment à Yaoundé.

20 ans que la téléphonie mobile a fait son entrée au Cameroun. Et pour marquer le coup, Yaoundé sera, le temps d'une conférence, la capitale du mobile. Thème de l'évènement : « Téléphonie mobile au Cameroun, 20 ans après : bilan, enjeux et perspectives pour un Cameroun émergent en 2035 ». En prélude à la célébration, le comité d'organisation a récemment réuni à Yaoundé les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs d'accès à Internet et les autres acteurs des Tic, question de leur présenter les contours et enjeux de l'évènement. La cérémonie qui tenait lieu de lancement des festivités marquant les 20 ans de la téléphonie mobile au Cameroun (Cammob 2020), a permis de dévoiler le logo officiel. Une sorte de carré légèrement arrondi sur les bords, incrusté du chiffre 20 avec le zéro étant marqué par un téléphone et un cercle, le tout encadré de part et d'autre par des palmes. L'inscription « Cammob 2020 » placée en-dessous, sert de légende à l'œuvre.

D'après Alphonse Joseph Tonyè, président du comité scientifique de l'évènement, il s'agit de parler de l'impact de la téléphonie mobile dans l'économie camerounaise, et d'aborder les actions permettant à ce secteur de contribuer efficacement à l'émergence du Cameroun.

En effet, il y a près de 20 ans que le mobile est entré dans la vie des Camerounais. Si son utilisation confère de nombreux avantages comme le transfert de données, de fonds, le e-commerce, entre autre, il n'en demeure pas moins que cet outil dispose encore de nombreuses potentialités capables, selon Jean Mengoumou Ayissi, de booster plusieurs secteurs. Cammob 2020 constitue donc une conférence de haut niveau organisée de concert avec les acteurs nationaux du secteur, afin d'adresser de manière durable, l'ensemble des problèmes qui se posent dans la téléphonie. En lançant officiellement l'évènement, le secrétaire général du ministère des Postes et des Télécommunications, Mohamadou Saoudi a exprimé sa satisfaction quant à l'initiative et promis le soutien multiforme de son département ministériel, par ailleurs parrain officiel de l'évènement prévu du 15 au 21 mars 2021.