Cote d'Ivoire: Ouattara - On ne peut tout régler en un seul jour (dialogue politique)

Félicitant le Premier ministre , les membres du gouvernement et les partis politiques dont le dialogue a abouti à un accord endossé par le gouvernement lors du conseil des ministres du jour , le chef de l'état, Alassane Ouattara a annoncé une rencontre avec Henri Konan Bédié, en janvier 2021, et assuré que le dialogue se poursuivra, avec l'engagement que le gouvernement fera sa part dans les mesures à prendre.

« Je voudrais, avant de commencer le Conseil des ministres, féliciter le Premier ministre (Hamed Bakayoko. Ndlr) pour l'accord obtenu avec les partis de l'opposition, pour aller aux élections législatives au mois de Mars, lors du dialogue politique engagé à ma demande ainsi que le ministre de l'intérieur et de la sécurité. Je félicite tous les participants aussi bien les membres du gouvernement que les représentants des partis politiques et de la société civile.

Je crois que c'est un pas important. On ne peut pas tout régler en un seul jour, mais, le fait qu'il y ait eu un accord pour aller aux élections législatives dans le courant du mois de mars, (!d'ailleurs nous allons pouvoir fixer la date aujourd'hui avec les propositions qui nous été faites par la CEI), est un élément très important d'avoir des élections inclusives et je note que tous les partis politiques ont indiqué leur souhait de participer à ces élections, ce qui nous permettra de voir le vrai paysage politique de notre pays après plus de 10 ans d'absences de certains partis politiques, et je suis personnellement engagé à faire en sorte que les mesures d'apaisements puissent être prises mais dans le cadre de la loi bien évidemment.

Le premier Ministre et le Ministre de la Justice ont déjà fait des propositions, ceci étant bien sur, c'est des dossiers qui sont entre les mains de la justice et je souhaite que tout le monde tienne compte de notre volonté d'apaisement et de reprise du dialogue après les élections législatives », a affirmé le Président Alassane Ouattara.