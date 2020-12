Angola: Réveillon - La Commission multisectorielle recommande le respect des règles

Luanda — La Commission multisectorielle de prévention et de lutte contre le Covid-19 a recommandé mercredi aux citoyens angolais de se conformer scrupuleusement aux règles du Décret sur la situation de calamité publique.

Dans une note, la commission décourage tous les actes susceptibles d'inciter au désordre et de provoquer l'instabilité sociale, et recommande à chacun de rester chez soi, de 22 h à 5 h.

Selon le document, les Forces de défense, de Sécurité et d'Ordre intérieur sont vigilantes et prêtes à intervenir et à préserver l'ordre public, afin d'éviter les contraintes.

Étant donné qu'une nouvelle souche du coronavirus est apparue, la commission multisectorielle appelle les citoyens à se conformer au Décret présidentiel nº 314/20 du 11 novembre, qui interdit les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique et de plus de 15 à domicile.

La commission multisectorielle souligne également que les spectacles de musique et de danse, le lancement de feux d'artifice et la circulation des bateaux le long du front de mer du pays sont interdits.

Dans une note, la commission décourage tous les actes susceptibles d'inciter au désordre et de provoquer l'instabilité sociale, et recommande à chacun de rester chez soi, de 22 h à 5 h.

Selon le document, les Forces de défense, de Sécurité et d'Ordre intérieur sont vigilantes et prêtes à intervenir et à préserver l'ordre public, afin d'éviter les contraintes.

Étant donné qu'une nouvelle souche du coronavirus est apparue, la commission multisectorielle appelle les citoyens à se conformer au Décret présidentiel nº 314/20 du 11 novembre, qui interdit les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique et de plus de 15 à domicile.

La commission multisectorielle souligne également que les spectacles de musique et de danse, le lancement de feux d'artifice et la circulation des bateaux le long du front de mer du pays sont interdits.