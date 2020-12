Angola: Le taux de variation des prix augmente de 0,66% en novembre

Luanda — L'Indice des prix à la consommation dans la province de Luanda a enregistré une variation de 2,14% au cours des mois d'octobre et novembre 2020.

L'INE rapporte que la catégorie «aliments et boissons non alcoolisées» est celle qui a enregistré la plus forte augmentation de prix, de 2,59%.

Les catégories «Santé» et «Vêtements et chaussures» ont également enregistré une hausse des prix de 2,19% chacune, et la classe «Hôtels, cafés et restaurants» a connu une augmentation de prix 2,16%.

Au cours de la période sous revue, la catégorie «Aliments et boissons non alcoolisées» a le plus contribué à l'augmentation du niveau général des prix à Luanda avec 1,16%.

Par rapport à la variation de la même période, novembre 2019, il y a eu une augmentation du taux de variation actuel de 0,66%, selon l'Institut national de la statistique (INE, sigle en portugais).

L'INE rapporte que la catégorie «aliments et boissons non alcoolisées» est celle qui a enregistré la plus forte augmentation de prix, de 2,59%.

Les catégories «Santé» et «Vêtements et chaussures» ont également enregistré une hausse des prix de 2,19% chacune, et la classe «Hôtels, cafés et restaurants» a connu une augmentation de prix 2,16%.

Au cours de la période sous revue, la catégorie «Aliments et boissons non alcoolisées» a le plus contribué à l'augmentation du niveau général des prix à Luanda avec 1,16%.

Rapport À La Variation De La Même Période, Novembre 2019, Il Y a EU Une Augmentation Du Taux De Variation Actuel De 0,66%, Selon L'institut National De La Statistique (Ine, Sigle En Portugais).