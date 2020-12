Algérie: Bétis Séville - Aissa Mandi déjà plongé dans le derby face au FC Séville

L'international algérien du Bétis Séville Aissa Mandi a inscrit son second but en Liga hier soir face à Levante.

Aissa Mandi a offert le but égalisateur au Bétis Séville qui était en déplacement sur le terrain de Levante. Au final c'est Levante qui a remporté les 3 points grâce à une victoire 4-3. « On a réussi à marquer trois buts à l'extérieur c'est bien mais on en a encaissé quatre, c'est difficile pour nous d'avoir des points de cette façon », a confié le Fennec.

Le joueur qui n'a toujours pas prolongé son contrat a déclaré par la suite : « Il faut oublier ce que nous avons vécu durant l'année 2020, c'était une année difficile pour nous, on a connu plusieurs déceptions et maintenant il faut travailler et aller de l'avant. »

Prochain rendez-vous pour Aissa Mandi samedi face au FC Séville. Un derby sévillan connu pour sa popularité auprès du peuple andalou. « Notre prochain match sera le samedi contre le FC Séville dans un derby, ce match arrive au bon moment pour changer les choses, on va jouer de toutes nos forces pour avoir la victoire ».