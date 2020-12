Afrique: L'ANIAC-Togo veille au grain !

Dans moins de 48 heures, les populations vont tirer un trait définitif sur l'année 2020. En respect à la tradition des bilans en fin de d'année, l'ANIAC (Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques) dirigée par Amah Hunlédé, était face à la presse cet après-midi de Mercredi 30 Décembre 2020, pour faire le point de ses réalisations de l'année en passe de finition.

Des mots du président de cette autorité, il était question pour lui et ses collaborateurs de « communiquer autour des activités et de garder le contact permanent avec le monde des médias afin que le grand public soit situé sur les actions menées dans le cadre de la bonne gestion des produits chimiques ».

S'il reconnait que « conformément aux axes prioritaires retenus dans leur plan de travail annuel 2020, l'ANIAC-Togo, a prévu plusieurs activités, dont la réalisation a connu un ralentissement à cause de la pandémie liée au Coronavirus », il a égrené entre autres réalisations les activités de « sensibilisation des acteurs impliqués dans la gestion des produits chimiques », « la formation des différentes parties prenantes à la gestion de l'activité chimique » et « l'identification et l'acquisition de sites de traitement et de neutralisation des produits chimiques toxiques ».

On se rappelle entre autres du rôle avant-gardiste joué en Septembre dernier, à la suite des explosions de stocks de produits chimiques au Port de Beyrouth (Liban). Une sortie a permis donc à l'ANIAC-Togo d'attirer l'attention des différents acteurs sur les dangers liés à l'entreposage des produits chimiques dangereux et toxiques dans les installations portuaires et les mesures de sécurité idoines à y observer ».

Aussi, toujours dans le courant de cette année 2020, il est à retenir la démarche de présentation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et sa mise en œuvre au Togo à l'intention des forces de Défense, de Sécurité et des Douaniers et des Forestiers, entreprise par l'ANIAC-Togo dans la droite ligne des dispositions de contrôle aux frontières et de la lutte contre la prolifération des produits chimiques. Enfin, on note également des missions dans les régions de la Kara, des Plateaux et Maritime, concluent par l'acquisition d' « un site de 10 hectares dans la zone des Plateaux qui sera destiné » dit-on au « traitement et à la neutralisation des produits et déchets chimiques ».

Si Amah Hunlédé et ses pairs, malgré la détermination à mieux gérer d'une manière responsable les produits chimiques, reconnaissent volontiers, « un certain nombre de difficultés liées à la complexité des différents usages de ces produits, au problème de budget, ainsi qu'à la coordination et la gestion des produits chimiques », ils n'espèrent qu'une seule chose pour la suite de leur mission, et pour la nouvelle année qui vient, « compter sur la collaboration de tous les acteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale du Togo sur la gestion des produits chimiques ».