Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Poèmes anodins » suivis de « Les Thrènes de ma mère »

Recueil de poésie d'Alphonse Chardin N'Kala, publié aux éditions LMI à Pointe-Noire (République du Congo), cet ouvrage à double volet est une sublimation de la maternité et un terreau de valeurs humanistes.

A la manière des chants de musique française, Alphonse N'Kala déballe de la trame de son expérience de vie, une poétique aux sonorités envoûtantes qui offre un panorama ambiant et traduit des sentiments plein d'humanité. La source n'est-elle pas cette mère dont l'amour s'exprime par les chants de larmes à cause de la disparition du fruit de ses entrailles ?

Et le poète, naturellement sensible, se donne le noble devoir d'immortaliser la mélopée des pleureuses à l'heure du deuil. Ces cris rythmés à la manière de tristes berceuses représentent un corpus de la richesse immatérielle du patrimoine ancestral bembé. Une culture où la femme est au centre, comme porteuse de vie même jusqu'au-delà du trépas. La vie des siens à laquelle elle témoigne son attachement par des chants d'amour et de tendresse comme des baumes exutoires de la douleur.

Au Congo, en effet, chez les peuples bembés, tékés ou presque partout, les veillées funèbres sont animées instinctivement par des pleureuses qui rappellent par des thrènes ou lamentations, la vie et les traits de personnalité des défunts. Ces mélodies traditionnelles suscitent de fortes émotions et une pieuse admiration comme si l'on assistait aux mélodrames des opéras. Ainsi l'auteur profite des talents de pleureuse de sa mère pour élever au rang de littérature ou de musique, cet art traditionnel qui tend à disparaître.

« Le Père créa la femme/ Il fit d'elle/ La mère du monde/ (... ) La mère des hommes/ Et d'amour/ Il inonda son âme/ Et de cette vie de pleureuse elle hérita/ De cette vie de berceuse elle jouit/ Femmes/ Tel est votre destinée », clame le poète (page 14). Aux larmes de tristesse engendrées par le coronavirus et le confinement, phénomènes actuels, le poète oppose les larmes de joie suscitées par des chants et danses des enfants, des femmes et des peuples du Congo, pour raviver l'espérance d'une nation riche de sa diversité culturelle, pacifiée, unie et épanouie. Né à Moussanda en République du Congo, Alphonse Chardin N'Kala est professeur certifié des lycées et écrivain. Il est actuellement directeur du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, et directeur du festival international Kimoko.