Congo-Brazzaville: Noël - Nestelia Forest remonte le temps sur le traîneau du Père Noël

Nestelia Forest, chanteuse sans doute la plus populaire actuellement en République du Congo, se souvient d'une époque où on la surnommait « Mategolo » dans la commune de Bouansa. Voyage à remonter le temps sur le traîneau du Père Noël.

« Là sur la photo, tu vois, ma mère me tient le bras pour que l'on puisse me prendre en photo et moi j'aimais pas que l'on me prenne en photo, ça beaucoup changé aujourd'hui, vie d'artiste oblige », plaisante la célèbre chanteuse Nestelia Forest. La photographie, en noir et blanc, est prise à Bouansa, ce chef-lieu du district de la Bouanza, non loin de Madingou, souvenir de l'enfance. C'est là que la petite Mategolo fête son plus beau Noël : « Mategolo ? En fait c'est un cousin de Mouyondzi qui avait du mal à prononcer mon prénom et qui disait : Mais Nestelia c'est le lait, c'est la boite ! Et la boite chez moi ça s'appelle Matenglé. Il a déformé le nom de la boite pour m'appeler Mategolo en se moquant de moi et tout le monde m'appelait comme ça. Ca mettait ma grand-mère en furie et lorsque j'ai eu dix ans, elle a ordonné que l'on m'appelle Nestelia ou sinon qu'on ne m'appelle pas », dit-elle en riant aux éclats.

Jeannette est cette grand-mère que Nestelia surnomme Zano, et qui l'a élévée en partie à son jeune âge : « Zano, elle me laissait tout faire, cédant à tous mes caprices. J'étais une enfant aimée et gâtée, une petite fille têtue et autoritaire, je décidais de tout et comme j'étais une vraie battante, je n'étais pas une enfant de tout repos. J'étais une sorte de garçon manqué, toujours en première ligne pour faire la pagaille, un vrai adjudant-chef sitôt qu'il fallait constituer un groupe de danse, les enfants du voisinage avaient plutôt intérêt de me suivre. Franchement ? Je n'étais pas cool. Ma mère, Laurence, qui a poursuivi mon éducation a heureusement corrigé le tir lorsqu'elle m'a reprise avec elle », avoue Nestelia dans une totale franchise

Toujours à propos de la photo, Nestelia enchaîne : « Ma mère sur cette photo de 1989 n'a à cette époque que 18 ans, elle vit chez ses parents, mon père ne s'occupe pas de moi et pourtant, malgré son manque d'argent, j'ai une jolie robe, de jolies chaussures et deux poupées dans les mains, c'est ça la magie de Noël.» Noël ? Nestelia y cesse de croire en l'an 2000 lorsque sa mère décède : « A la maison, il n'y avait ni sapin, ni guirlande mais je sentais que le jour de Noël était proche dans l'agitation qu'il y avait autour de moi. Jean Jack, mon grand père, tuait un bœuf ou un cochon pour les festivités. Ma mère me mettait des chouchous et des perles dans les cheveux et puis on pouvait boire des jus autant qu'on le voulait. Après le repas, nous passions ensuite dans la parcelle des voisins pour danser, des filles, presque aussi jeunes que ma mère, organisaient le concours de Miss Noël, et je me souviens pendant ces années là avoir toujours été ou Miss ou alors Dauphine. C'étaient de jolis moments de fête ».

Habituée à passer les fêtes de fin d'année sur scène, Nestelia Forest aura passé un tout autre Noël cette année : « C'est certain qu'il n'a pas la magie de l'enfance mais j'ai eu la chance de passer ce jour avec ma sœur, Nareich Wholle, revenue de Luanda. D'autant plus de chance qu'elle a préparé un magnifique repas tandis que je jouais les princesses à ne rien faire. Rires. Nous sommes restées sagement confinées à regarder des films de Noël et à faire des TikTok en délirant un peu. C'était un beau Noël malgré tout », conclut joyeusement l'artiste qui vient récemment de sortir son nouveau titre « Ah Tiady ».