Cote d'Ivoire: Bin-Houyé - Goulaleu - Le maire Méman Narcisse distribue plus de 500 cadeaux aux meilleurs élèves

Le Père Noël a visité les enfants de la commune de Bin-Houyé et de la sous-préfecture de Goulaleu en cette fin d'année. Avec le maire de Bin-Houyé Méman André Narcisse, ce sont plus 500 lots constitués de jouets éducatifs qui ont été distribués aux tout-petits de ces localités du département de Zouan-Hounien.

La cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de la mairie de Bin-Houyé autour d'un géant arbre de Noël a réuni les meilleurs écoliers (les premiers de chaque classe des écoles de Bin-Houyé et de Goulaleu), les enfants du personnel de la mairie et ceux des conseillers municipaux. « C'est le premier arbre de Noël de notre mandat que nous organisons. C'est pour nous notre façon d'encourager les enfants à bien travailler à l'école et à leur donner de la joie aux en cette fin d'année », a justifié le maire Méman

André Narcisse. Qui promet d'institutionnaliser cet événement et faire profiter à plus d'enfants. « L'année prochaine, nous comptons récompenser les cinq premiers de chaque classe de toutes les écoles des communes de Bin-Houyé et de la sous-préfecture de Goulaleu », a annoncé le maire. Donc, près 2000 bénéficiaires en projet !