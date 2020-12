Afrique: Mort dans l'atlantique de plus de 2000 migrants en 2020 - Combien de morts faut-il encore pour choquer la conscience humaine ?

analyse

Le rapport 2020 de l'ONG espagnole qui surveille les flux migratoires Caminando Fronteras, fait froid dans le dos. Au total, 2170 migrants ont péri dans l'Atlantique au cours de cette année 2020 en tentant de gagner l'Espagne.

Quand on sait que la majorité des migrants proviennent du Sud du Sahara comme le Niger, le Sénégal, pays de départ de nombreux migrants, on ne peut que déplorer cette hécatombe. La situation est d'autant plus alarmante que le nombre des macchabés ne fait que s'accroître d'année en année.

Pour preuve, les chiffres communiqués cette année, représentent le double de ceux enregistrés l'année dernière. Autant dire que c'est une véritable tragédie qui se joue chaque année sur les côtes maritimes. Malheureusement, et c'est peu de le dire, cette situation émeut très peu la conscience humaine. L'on en vient à se demander combien de morts il faudra encore pour choquer la conscience humaine.

Pendant ce temps, les Européens sont prêts à débourser des centaines de millions d'euros pour lutter contre l'immigration mais se montrent incapables d'utiliser la même somme pour financer des projets de développement permettant aux migrants de rester chez eux.

Rendre les côtes européennes inaccessibles aux pauvres jeunes Africains qui rêvent d'une vie meilleure si certains ne sont pas contraints à fuir leur pays à cause de la dictature de leurs dirigeants, peut paraitre comme un acte inhumain.

Cela dit, si certains Européens en viennent à traiter les migrants comme des parias, c'est bien parce que la vie de ces derniers ne pèse pas plus que la plume d'un colibri à leurs yeux. Et cela est bien dommage, car ce continent noir que l'on regarde parfois avec dédain, est le berceau de l'humanité.

Il urge que les têtes couronnées du continent offrent plus de perspectives d'avenir à la jeunesse africaine

Mieux encore, c'est bien grâce à ses richesses que ces Occidentaux auront pillées et continuent de piller à souhait avec la complicité active de dirigeants insouciants, que l'Europe s'est construite. Quid de la dette de sang? L'Europe gagnerait à être plus magnanime vis-à-vis des migrants.

Mais si ce rapport permet de pointer du doigt la responsabilité des Occidentaux qui manquent parfois d'humanité, il met aussi les dirigeants africains face à leurs responsabilités. Ces morts auraient pu être évitées si ces présidents n'avaient pas échoué dans leur politique sociale. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à offrir une vie meilleure à ces jeunes gens, que l'Europe est devenue l'eldorado de ces derniers.

C'est dire si les princes qui nous gouvernent sont plus coupables que les Occidentaux. Tout laisse croire que s'ils avaient réussi à fixer ces jeunes dans leur terroir, on n'en serait pas là. Il urge donc que les têtes couronnées du continent offrent plus de perspectives d'avenir à la jeunesse africaine. Seulement, en ont-ils la volonté ?

On en doute fort. En tout cas, ne demandons pas à ceux dont le rêve est de mourir au pouvoir donc de se pencher sur le sort de la jeunesse. Et Dieu seul sait s'ils sont nombreux sur le continent. C'est dire si ce n'est pas demain la veille que ces drames en mer prendront fin.