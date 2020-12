Congo-Brazzaville: Noël et Covid-19 - Le centre d'accueil Béthanie s'adapte à la crise sanitaire

Bouleversant tous les codes festifs pour cette fin d'année 2020, la pandémie de covid-19 oblige plusieurs structures d'accueil tels les orphelinats à s'accommoder aux réglementations sanitaires exigés par le gouvernement afin d'éviter une vague de contamination massive. Le centre d'accueil Béthanie n'a pas dérogé à la règle.

Etablissement appartenant à la congrégation des sœurs de la « Divine providence de Ribeauvillé », situé au Plateau de 15ans, le centre Béthanie n'est pas simple orphelinat mais fait office également d'un refuge pour tout problème de société mettant la sécurité physique et psychologique de l'enfant en danger.

Géré par la nouvelle directrice, la sœur religieuse Octavie Bobenda qui est secondée par une autre sœur, le centre héberge dans son ensemble 35 enfants dont 18 filles et 17 garçons âgés entre 1 et 23 ans, qui sont logés dans 11 dortoirs.

Pour les festivités de Noël et du Nouvel An, la directrice est pleinement consciente de cette crise qui sévit dans le monde en général et au Congo en particulier. Et en raison du confinement général de la population le 25 décembre, les enfants ont passé Noël juste au sein de l'établissement dans la joie et la bonne humeur.

Selon elle, les préparatifs se sont bien passés. Les filles se sont parées de belles tresses, les garçons bien rasés et chaque enfant avait reçu un jouet ainsi qu'une tenue pour ce jour de fête, commémorant la naissance du Christ. Un programme bien précis avait été défini afin de garder un esprit de Noël et ne pas faire perdre aux enfants leur cœur de joie. «Dès le 21 décembre, nous avions décoré et orné l'extérieur et l'intérieur du centre, avec la participation de tous. Les 22 et 23 décembre, un sketch déjà préparé en avance avait été revu pour une dernière mise au point. Étant un centre catholique, l'activité culturelle portait essentiellement sur la naissance du Christ. Le 24 place au repas et à la fête proprement dite autour de la boisson, des mets et de la musique pour faire danser les enfants », a expliqué la directrice du centre.

En ce qui concerne la récolte des fonds en nature ou en espèces, elle a souligné qu'aucune campagne d'aumône ambulante n'a été réalisée. « Les dons reçus émanaient d'une volonté propre de chaque donataire », a-t-elle précisé. La sœur Octavie Bobenda a lancé un appel pour déposer les dons en nature comme en espèce pour les enfants qui demeurent toujours dans le besoin surtout en période post festivité. «Donner de la joie et de l'équilibre à un enfant n'a jamais eu de timing ni d'intermittence... C'est un travail continuel », a-t-elle poursuivi. En perspective, hormis la nécessité de faire passer aux enfants une agréable fin d'année, la directrice du centre souhaite mettre un accent sur l'adoption ainsi que l'insertion professionnelle des jeunes en âge de travailler, afin de les aider à apprendre un métier et être financièrement indépendant, en attendant une éventuelle adoption.