Sénégal: Fatimata Kébé, présidente de Handi New-Vision - Une âme au service des personnes handicapées

Avec sa structure Handi new-vision (Hnv), Fatimata Kébé veut faire porter un regard nouveau sur le handicap au Sénégal en développant, entre autres, des programmes de coaching personnalisé, des ateliers sur la confiance en soi et le bien-être.

«J'ai décidé de faire de mes faiblesses une force sans limite», déclare Fatimata Kébé, présidente de Handi new-vision (Hnv), laquelle est une initiative portant un regard nouveau sur le handicap. «Je suis rentrée au Sénégal pour me rapprocher de mes origines. Et j'ai malheureusement fait un constat douloureux : contrairement à l'Occident, les personnes handicapées souffrent.

C'est alors que j'ai fait de leur combat le mien», ajoute-t-elle. D'un père et d'une mère activistes, Faty, comme l'appelle affectueusement ses pairs, a le social dans le sang. Son père a fondé une association d'entraide pour les Sénégalais établis en France, tandis que sa mère donne tout ce qu'elle gagne aux parents restés à Matam. «Je consacre toutes mes forces à aider les personnes vivant avec un handicap parce que je suis moi-même handicapée. Je suis atteinte de rétinite pigmentaire. Je vois le jour comme dans un tunnel et la nuit, je ne vois presque rien», confie-t-elle.

Malgré son handicap, Fatimata Kébé a fait un Bts en assistanat de direction avant d'aller continuer ses études en Angleterre. C'est après qu'elle a suivi des stages en immersion en Chine et en Espagne. La présidente de Handi new-vision est une jeune dame très engagée. Pour elle, tout individu possède un pouvoir de création, de compétences ainsi qu'une valeur ajoutée. Même si l'essentiel des activités de cette association se déroule en France, Faty et ses amis comptent développer au Sénégal, des programmes de coaching personnalisé, des ateliers sur la confiance en soi et le bien-être. À cela, s'ajoute une antenne psychologique pour la création et le suivi des entreprises protégées.

Il s'agira aussi de développer, pour ces entreprises, la sensibilisation des responsables, de créer « des missions handicap dont le but sera d'accompagner les handicapés salariés dans leur entreprise, de nouer des partenariats avec les différentes associations afin de venir en aide aux personnes vulnérables ». En plus, c'est l'occasion de « promouvoir la bienveillance envers son prochain, tant dans le milieu professionnel que personnel avec comme finalité : amener les gens à « voir avec le cœur et non avec les yeux».