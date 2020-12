Sénégal: Macky Sall à ceux qui ne respectent pas les mesures barrières - « Pensez aux morts, aux familles endeuillées et aux malades »

Le Président de la République a renouvelé, mardi, son appel au respect des mesures barrières. Lors de l'inauguration des nouveaux locaux du Service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, il a adressé un message à ceux qui ne se conforment pas au respect des règles de prévention individuelle et collective.

Le chef de l'État, Macky Sall, a encore prêché le respect des gestes barrières. C'était, mardi, lors de l'inauguration des nouveaux locaux du Service des Maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalo-universitaire de Fann. « Je voudrais solennellement renouveler mon appel à la population, un appel à la vigilance et à la responsabilité et au respect des règles de prévention contre ce fléau mondial », a invité le chef de l'État qui a rappelé que ces règles ne sont pas prescrites du simple bon vouloir des pouvoirs publics. Au contraire ! Ces mesures ont été édictées sur la base de recommandations médicales venant d'experts les plus qualifiés dont les avis font autorité en la matière.

Il s'est particulièrement adressé à ceux qui continuent d'ignorer les gestes barrières, négligent le port du masque et bafouent la règle de distanciation physique et ceux qui sont toujours dans le déni de la Covid-19. « Je veux dire ceci : vous vous mettez en danger et vous mettez les autres en danger. Pensez aux morts et à leurs familles endeuillées. À ceux qui pensent que la maladie n'est qu'une pure fiction, il faut pensez aux malades et leurs souffrances et les séquelles de cette terrible maladie », a formulé le chef de l'État.

Pour lui, c'est la somme des efforts collectifs qui conduira le Sénégal à la victoire sur l'ennemi qui a pour nom : la Covid-19. Pour ce faire, il est également impérieux de ne pas transiger avec le respect des mesures barrières. « Nous devons redoubler de vigilance et notre victoire ne peut être que collective », a signifié le chef de l'État qui a renouvelé son appel à la vigilance et à la responsabilité de tous pour le respect strict des gestes barrières à savoir le port correct du masque et l'évitement des rassemblements. « C'est par ces moyens que nous pourrons mettre fin à la propagation du virus », a lancé le chef de l'État.

Le Chef de l'Etat ordonne de renforcer les moyens

Le Président de la République, Macky Sall, a demandé au ministère de la Santé et de l'Action sociale de réactiver les centres de traitement épidémiologique et d'augmenter les moyens pour poursuivre la guerre.

La guerre contre la pandémie du nouveau coronavirus n'est pas terminée. Le constat a été fait, le 29 décembre 2020, par le Président de la République, Macky Sall, qui a demandé au ministère de la Santé et de l'Action sociale de prendre toutes les dispositions pour poursuivre la lutte. Il a fait cette déclaration lors de l'inauguration des nouveaux locaux du Service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann. « S'agissant du personnel médical et paramédical, je demande au ministre de la Santé de renforcer les moyens de motivation pour la réactivation de l'ensemble des Centres de traitement épidémiologique (Cte), puisque la guerre n'est pas terminée malheureusement », a préconisé Macky Sall, invitant à donner les « moyens appropriés » « pour qu'on puisse poursuivre ce combat ».

Pour lui, la pandémie du nouveau coronavirus conforte le Sénégal dans ses options d'investissements pour bâtir un système de santé plus fort et plus résilient dans un contexte marqué par la récurrence des pandémies et des épidémies. « La pandémie, qui tient la planète entière depuis plusieurs mois, montre la pertinence de notre stratégie d'investir davantage dans la santé, surtout dans un monde connecté où les maladies se transmettent à une vitesse extraordinaire », a déclaré le chef de l'État.