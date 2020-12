Egypte: Pyramids FC - L'entraineur espère retrouver un Ramadan Sobhi performant

D'Al Ahly à Pyramids FC, Ramadan Sobhi n'a pas encore impacté sa nouvelle équipe. L'international égyptien est loin de son niveau habituel. Mais son entraineur reste patient et espère le voir en forme sous peu.

Critiqué par ses piètres prestations, Sobhi peut compter sur Rodolfo Arruabarrena, l'entraineur de Pyramids FC. Dans une interview accordée à OnTime Sports TV, le technicien argentin a été très élogieux envers la pépite égyptienne.

« Je connaissais Ramadan Sobhi avant d'arriver à Pyramids. C'est un jeune talent et un modèle pour un joueur professionnel. Ramadan me surprend chaque jour. C'est un joueur très travailleur à l'entraînement et un joueur différent et il me prouve chaque jour qu'il est très engagé, et j'espère tirer le meilleur parti de lui. Je suis content de Ramadan, et il subit une certaine pression en raison de son départ d'Al-Ahly, mais il est complètement concentré sur l'équipe », a-t-il déclaré.

« Ramadan Sobhi est un joueur très engagé et j'espère qu'il retrouvera les chemins des buts », a-t-il conclu.

En trois matchs de la Coupe CAF, Ramadan Sobhi n'a pas été à sa faveur. Il n'a pas pu être décisif.