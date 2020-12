Togo: Plus de 107 milliards de F CFA injectés en moins d'un an par à l'Etat togolais, obligation d'une prise de conscience générale

Au Togo et jusqu'à preuve du contraire, les malades de Covid-19 sont pris en charge à 100% par le gouvernement togolais. Et cette prise en charge tout comme la gestion de la crise depuis le premier cas confirmé enregistré par le pays début mars 2020, a un coût. Des derniers chiffres communiqués sur les dépenses induites par cette crise sanitaire au plan national, il est ressorti que ce sont plus de 107 milliards de F cfa qui ont été déjà injectés dans la gestion de cette crise sanitaire en moins d'un an.

Pour en arriver là, il est à noter selon les détails communiqués par l'autorité, que 21 % de cette somme soit 22,8 milliards des dépenses ont été mobilisés pour les mesures de riposte sanitaire alors que 30%, soit 32,4 milliards sont allés dans les dépenses dans le cadre des mesures d'accompagnement au bénéfice des populations, dont entre autres, le programme Novissi et les tranches sociales des factures d'eau et d'électricité accordées aux ménages. Quant à la relance de l'économie togolaise qui certainement a pris un coup sérieux du fait de l'arrêt des activités un moment à cause de la crise sanitaire, il a fallu, indique-t-on, ce sont 48% des 107, 5 milliards de F cfa qui ont été engloutis. Et c'est d'ailleurs la plus grosse part de cette somme déjà dépensée alors même que la crise est loin de prendre fin.

C'est bien là une réalité qui aux côtés des nombreux cas confirmés enregistrés au jour le jour dans le pays doit interpeller plus d'un à plus de responsabilité et à une prise de conscience, surtout en ces temps de fêtes de fin d'année, pour éviter au mieux la contamination, surtout que sur les 400 milliards de F cfa envisagés par le gouvernement, à mobiliser pour faire face efficacement au mal de cette fin de deuxième décennie de ce 21ème siècle, ce sont seulement 173 milliards ont pu être mobilisés à la date du 15 Décembre 2020.

Selon l'état des lieux faits mardi 29 Décembre 2020, à 20h22 min, le Togo est à 3604 cas confirmés, contre 3366 guéris, 170 cas actifs et 68 décès. 176287 tests ont été effectués soit 22,91 tests pour 1000 habitants et 4,01 cas pour 100.000 habitants, ces 14 derniers jours.

Inutile dès lors de dire que pour ne pas être à l'article des cas confirmés de contamination, les populations n'ont qu'un seul recours possible, jusqu'alors, c'est d'observer scrupuleusement les mesures barrières à elles éditées par les autorités politiques, administratives et sanitaires du pays.