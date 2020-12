Algérie: Tourisme - Un portail numérique pour promouvoir le service public et faciliter l'investissement

Alger — Un portail numérique dans le secteur du tourisme a été lancé mercredi à Alger pour rehausser le niveau du service public en matière d'étude de dossiers d'accréditation des agences de tourisme et de voyages et des établissements hôteliers, et faciliter l'investissement dans ce créneau.

Supervisant le lancement de ce portail électronique, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a mis en avant l'importance de promouvoir et d'améliorer le service public dans le domaine du tourisme, afin de rapprocher l'administration du citoyen.

M.Hamidou a par la même occasion appelé à l'utilisation de ces applications électroniques en vue de contribuer à "l'amélioration du service public, d'assurer la prise en charge la plus efficace de toutes les demandes administratives et d'accélérer le rattrapage des insuffisances et la résolution des dysfonctionnements", soulignant à ce propos la nécessité "d'accélérer l'examen des dossiers, soit dans le domaine de l'investissement ou la création des agences de tourisme".

Ce portail électronique, ajoute-t-il, contribue également à "la lutte contre la bureaucratie et le renforcement de la transparence nécessaire dans l'étude de tous les dossiers et demandes soumis, à l'effet de corriger les dysfonctionnements et de faciliter le bénéfice d'investissements par voie légale".