Madagascar: Tennis de table-Championnats nationaux - Joli doublé du club Jovena

Lino Razafindralambo décroche son deuxième titre de champion de Madagascar en 1série A individuel, après celui obtenu en 2015.

Lino Razafindralambo et Rondro Rajaonah sont les nouveaux champions de Madagascar de tennis de table en première série, version 2020. Les pongistes d'Analamanga ont dominé les débats lors de ce sommet national.

Les titres changent de main. Les championnats de Madagascar de tennis qui ont duré quatre jours au Palais des Sports Mahamasina ont connu leur dénouement hier, avec la domination des grands pongistes. Pourtant, les tenants de titres de l'an dernier n'ont pas pu conserver leurs couronnes en perdant en demi-finale et en finale. Les nouvelles références du tennis de table malgache sont désormais Lino Razafindralambo en première série masculine tandis que Rondro Rajaonah chez les dames. Tous les deux sont des licenciés du club Jovena Analamanga.

A 27 ans, Lino Razafindralambo, le numéro Un malgache de tennis de table retrouve les sommets au niveau national et confirme sa place dans l'équipe nationale. Il a décroché son deuxième titre de champion de Madagascar, qui l'a échappé depuis quatre ans. Il a mis fin à la malédiction après avoir détrôné Setra Rakotoarisoa, le champion de Madagascar en titre en demi-finale mardi, et s'est imposé face à Jimmy le chinois du club Acacia, lors de la finale d'hier.

En effet, Lino a défait ce champion d'Analamanga en titre en sept manches (11-7; 5-11; 11-8; 9-11; 7-11 ; 11-7 ; 11-9). Lors de ce dernier match, on s'attendait à un duel palpitant et on n'était pas déçu. La première manche fut remportée par Lino, à l'issue d'un combat qui a tourné court. Il a ensuite subi la très belle réaction du Chinois, lors de la deuxième manche. Il avait un peu perdu sa concentration mais s'est très vite repris et revenait au jeu. Incisif, Jimmy confirmait sa domination dans les cinquième et sixième manches. Lino ne baissait pas de rythme et conclut l'affaire en termes de septième manche très serrée. «La pression était belle et bien là, mais il a fallu que je garde ma concentration au maximum, et de jouer toutes les balles point par point. J'avais l'impression de jouer à une rencontre internationale. Mon avantage c'est que j'étais en Chine pour le stage en 2019, d'autant plus que je n'arrêtais pas de m'entraîner durant l'épidémie de Covid-19. Remporter mon deuxième titre était toujours mon objectif, et maintenant, j'en suis très heureux », a déclaré le champion.

Nicky du club Acacia a confirmé son hégémonie en s'imposant face à son coéquipier Dadane par 3 sets à 2 en 1ère série hommes B. Narindra du club ASA a défait Raitra celui du CRJS Atsinanana sur le score de 3 sets à 1 et est sacré champion en 2e série hommes, tandis que le titre de la 3e série a été arraché par Kanto du Galaxy Young en éliminant Mickael du Gecko Sport en finale.

Chez les hostilités féminines, la finale 1ere série était jouée par les deux pongistes du club Jovena. Rondro Rajaonah était sacrée championne en s'imposant face à Tiana Ratsimbazafy, la championne en titre, sur le score de 3 sets à 2. Océane du CRJS a remporté le titre en 2e série dames, après avoir battu Rotsy celle de Galaxy Young par 3 sets à 0.