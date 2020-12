Madagascar: Les Malgaches sans Illusion sur leur avenir

Dernier jour de l'année 2020. C'est sans regret que l'on va quitter cette deuxième décennie du 21ème siècle qui nous a beaucoup éprouvés.

Ces 12 mois qui se sont écoulés ont été certainement les plus durs que nous avons vécus depuis le début des années 2000. Nous n'étions pas encore remis des séquelles de la crise de 2009 et après le quinquennat de Hery Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina entamait le sien, avec beaucoup de promesses à la clé. Et nous sommes de nouveau entrés dans une crise sanitaire qui nous a tous éreintés. Les conséquences ont été désastreuses. Et l'on ne sait pas dans combien de temps nous allons pouvoir nous en relever. C'est avec une certaine lucidité que l'on doit appréhender l'avenir qui nous attend.

Les Malgaches ne vont pas faire bombance ce soir et demain. Seuls les privilégiés pourront festoyer et accueillir la nouvelle année en trinquant. La majorité de la population restera chez elle et fera un repas frugal. Les commerçants n'ont d'ailleurs pas caché leur désappointement devant la baisse de leur chiffre d'affaires. Les temps sont durs pour tout le monde. Les bourses sont vides. L'Etat, lui-même, doit faire face à de nombreuses échéances et est en train de chercher les moyens financiers nécessaires pour y faire face. Les entreprises du secteur privé sont dans leur majorité en cessation d'activité.

Le discours du chef de l'État ce soir devrait être un appel à l'unité dans l'épreuve et comporter un message d'espoir. Les citoyens vont l'écouter sans illusion car ils connaissent la situation. Ils aborderont la nouvelle année avec la résignation dont ils ont fait preuve depuis. Les jours à venir sont incertains, l'incertitude viendra de l'évolution de l'état sanitaire du pays , des aléas climatiques subis par la Grande île et par ricochets des nouveaux dégâts matériels qui en résulteraient. Ils savent que de nombreuses difficultés les attendent. Néanmoins, ce soir et demain, ils essaieront de passer d'agréables moments en famille .