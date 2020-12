Madagascar: Transport - Permanence assurée en fin d'année

Les coopératives desservant les axes RN4, RN7 et RN2 vont prendre des dispositions afin de garantir le transport des voyageurs durant et après la fête de fin d'année.

Pour pouvoir assurer le transport des derniers passagers à destination des régions, une nouvelle organisation sera apportée par chaque coopérative en vue de la fête de fin d'année. « Que ce soit les lignes suburbaines, les transporteurs desservant les zones régionales et nationales, chaque coopérative doit s'organiser pour que les passagers puissent circuler durant la période de fin d'année », indique le général Jeannot Reribake, directeur général de l'Agence des transports terrestres (ATT).

En effet, en se référant à la dernière fête de Noël, il a été constaté que les coopératives étaient surbookées et que de nombreuses personnes ont dû attendre des heures dans les gares routières. Des dispositions ont été prises. Les quatre axes les plus concernés sont Antananarivo-Antsirabe, la RN7 vers Toliara au Sud, la RN4 vers Mahajanga à l'Ouest et au Nord et enfin la RN2 vers Toamasina à l'Est. « Nous essayons d'améliorer l'organisation des voitures qui vont desservir les lignes régionales. Cette organisation ne sera confirmée que demain à 8 heures du matin ( ndlr: ce jour) », indique un responsable de la coopérative Kofimad.

Après fête

Dans la gare routière Maki à Andohatapenaka, près de six cents personnes se sont lancées sur la RN7. La gare routière est bondée de monde, la plupart des voyageurs rentrent chez eux afin de célébrer la fête de fin et de début d'année en famille. D'autres sont des vacanciers qui préfèrent partir en escapade pour marquer une autre page tournée. C'est le cas de la coopérative Kofmad, à la gare routière d'Andohatapenaka, pour laquelle les réservations affichent complet le 30 décembre. Hier, près de vingt voitures sont parties sur les nationales 7 et RN2.

« Les places sont déjà complètes pour le départ de jeudi. Le seul souci pour la fête est que peu de personnes voyagent vers la capitale. Nous déplorons une perte financière dans ce cas », indique un responsable de la coopérative de Kofmad. L'ATT a rappelé également aux coopératives de faciliter le retour des vacanciers après les fêtes.

« Il est nécessaire de mettre en place le planning des voyages retour pour les vacanciers. D'Antsirabe, par exemple, près de seize mille personnes ont pris les taxis-brousses depuis la capitale et à Mahajanga dix mille cent personnes. Nous invitons les transporteurs à voir de plus près les moyens de transport», explique le DG de l'ATT