Madagascar: Insertion Professionnelle - Des détenus initiés sur le développement personnel

L'avenir est prometteur pour des détenus à la maison carcérale d'Antanimora. Leur insertion professionnelle, après leur détention a été facilitée.

Jean, un détenu aux quartiers des mineurs à la prison d'Antanimora, croit en son avenir. « Je ne devrais pas avoir de problème pour trouver un emploi, lorsque je sortirais de prison. J'ai étudié mes forces et mes faiblesses personnelles aux regards des opportunités et des menaces pour ma carrière, pendant mon séjour ici. C'est un atout pour trouver un emploi. J'ai déjà des expériences et des compétences sur la cuisine », lance cet adolescent de 17 ans qui aspire à devenir un cuisinier.

Jean a suivi une formation sur le développement personnel, organisé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour les détenus mineurs et les femmes. Ce qui lui permet d'avoir une telle assurance. Dix-huit mineurs et trente femmes ont suivi la formation. « Nous l'avons organisée pour faciliter leur réinsertion sociale et leur insertion professionnelle », indique Tovonjanahary Ranaivo Andriamaroahiana, directeur général de l'Administration pénitentiaire, hier, à la fin de la formation.

Le directeur de la Formation professionnelle qualifiante, Jean Jacques Randrianandrianina, promet que cette formation sur le développement personnel n'est qu' un début. « Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle envisage d'organiser des formations professionnelles au niveau des prisons, à partir de l'année 2021 », indique-t-il.