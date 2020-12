Cote d'Ivoire: Culture / Rétrospective 2020 - Disparitions et rendez-vous manqués

2020 s'achève, non sans avoir marqué les Ivoiriens. Sur le plan culturel, cette année n'aura pas été des plus gaies. Les acteurs ont été contraints de ranger leurs instruments. COVID-19, confinement et mesures barrières obligent. Bilan des courses, très peu de concerts, spectacles et autres représentations. De gros événements comme le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo ont été annulés. Les artistes ont dû se résoudre à vivre de leurs économies. "Une année à vite oublier", lance un opérateur culturel

D'énormes pertes

En 2020, la Côte d'Ivoire a perdu de grands noms de sa culture contemporaine. Tout commence en début d'année. Le 20 janvier, la doyenne de la musique ivoirienne, Allah Thérèse, tire sa révérence. Fauchée par un malaise, à Djékanou, dans sa 84e année, elle aura marqué la scène musicale ivoirienne de son vivant. Elle rejoint son mari et compagnon de scène, N'Goran La Loi, qui l'a précédée pour le voyage sans retour. Nst Cophie's également n'aura pas vécu au-delà de 2020. Décédé le 8 mars 2020 aux USA, il a été inhumé le 16 octobre 2020, dans la stricte intimité familiale, au cimetière municipal de Dimbokro.

Le 20 avril, une autre icône nous quitte. Rose Marie Guiraud (76 ans) part, elle aussi, pour ne plus revenir.

James Houra, Lance Touré et le journaliste écrivain Lébry Léon Francis nous ont aussi quittés en 2020.

Cette année qui s'achève aura également été marquée par la célébration des 30 ans du Zouglou. Des artistes de toutes les générations ont offert deux spectacles, le public s'est replongé dans l'ambiance des années 1990 avec Bilé Didier, Surchoc, Yodé et Siro, Espoir 2000, les Garagistes, les Copines, Petit Dénis, Molière, Yabongo Lova, Zouglou Makers, VDA, Magic Diesel, les Patrons, Lago Paulin, Maga Dindin et bien d'autres.

L'on n'oubliera pas le retour de Yodé et Siro, avec un nouvel album baptisé "Héritage". Cet album engagé et les spectacles qui ont suivi leur ont valu de faire un tour chez le procureur de la République et dans les geôles de la Brigade de recherches de la gendarmerie nationale. Désigné Meilleur groupe africain récemment (lors de Africain Talent Awards), les ex "Poussins chocs" n'ont certainement pas fini de nous égayer.

De nouvelles chaînes de télévision

2020 aura également été une année de révolution au niveau des médias audiovisuels. Avec la libéralisation de l'espace et l'arrivée de la Télévision numérique terrestre (TNT), l'on a assisté à l'arrivée de nouvelles chaînes de télévision. La3, Life TV et NCI émettent, en attendant l'arrivée de 7Info.

A noter que Kouadio Marilyne a été élue Miss Côte d'Ivoire 2020.