Madagascar: Grande muette - Grogne dans les rangs

Une autre tournure d'un malaise au sein de l'armée risque toujours de créer des vagues.

Le ministère de la Défense nationale a adopté une nouvelle stratégie depuis 2019 pour sécuriser les zones rurales classées rouges en matière d'insécurité. Les « zones rurales prioritaires de sécurité » (ZRPS) ont été mises en place. Plusieurs centaines d'éléments issus de l'armée ont été déployés depuis 2019, à cet effet, pour renforcer les forces de sécurité locales.

Près de 500 éléments auraient été déployés pour assurer ces missions de sécurisation au niveau des « zones rurales prioritaires de sécurité ». La ZRPS Delta est implantée à Tsaratanàna et dans la zone Nord du pays, la ZRPS Bravo dans la région Vakinankaratra, la ZRPS Charlie pour les régions du Bongolava et Menabe et la ZRPS Alpha pour Ihosy. Et les résultats ont été conséquents et l'insécurité a baissé, a toujours rapporté le ministère de la Défense nationale.

600 000 ariary. Mais la situation du paiement des indemnités de ces troupes dépêchées dans les ZRPS risque de noircir le bilan de cette nouvelle stratégie. Ils sont encore nombreux qui n'ont pas reçu la moindre ariary d'indemnisation depuis le début de la mission en 2019, nous a-t-on révélé. Une indemnité quotidienne qui s'élève à 20 000 ariary par personne et que beaucoup n'auraient pas encore eu leur part. Un militaire touchera ainsi l'équivalent d'environ 600 000 ariary pour un mois de mission au niveau des ZRPS. Pourtant, la réalité semble être différente. « Nous avons fait presque 8 mois de mission dans une ZRPS, mais nous n'avons jamais perçu nos indemnités jusqu'à présent », nous a confié un militaire qui a terminé en septembre 2019.

Malaise. La situation risque de créer un malaise au niveau de l'armée. « Nous avons essayé d'interpeller nos supérieurs sur notre cas, mais en vain », a lâché le militaire. Et, au bout de plusieurs mois de missions, sans avoir perçu la moindre ariary d'indemnités, elle commence à être insupportable pour certains. La grogne commence alors à monter dans les rangs de la grande muette. Des attroupements ont été constatés, hier, au niveau du camp du Capsat à Fiadanana. « On a entendu qu'on allait être payé aujourd'hui », nous a-t-on confié. Mais ils sont rentrés bredouille. Aussi, la prime exceptionnelle promise par le président de la République, en août dernier, pour les troupes des ZRPS, fait également des bruits parmi les hommes en treillis.

Prime. Le Chef de l'Etat a fait une descente à Tsaratanàna, en août dernier, pour équiper la ZRPS Delta et a annoncé une prime pour les éléments déployés. « A la fin de leur mission, chaque élément ayant obtenu de bons résultats en matière de lutte contre l'insécurité, bénéficiera d'un avancement exceptionnel et d'une prime exceptionnelle », a-t-il annoncé. Pourtant, seules les premières vagues envoyées en 2019 auraient reçu ces primes, nous a-t-on toujours indiqué. Pour les autres troupes, le paiement fait encore défaut. Et « on ne sait pas à quel niveau se situe le blocage du paiement de cette prime », a ensuite soulevé un militaire. Les factures des arriérés d'indemnité et de primes semblent être alors salées pour le compte du ministère de la Défense nationale.