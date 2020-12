Madagascar: Météo de la fin d'année - Temps frais et sec, ce soir, à Tanà, canicule dans le Sud

Les réveillonneurs de la Saint-Sylvestre à Antananarivo et les environs, ainsi que dans les régions voisines, devront prévoir de quoi se couvrir, ce soir, car il est possible que le temps soit un brin frisquet durant la nuit.

C'est en tout cas ce que prévoit Météo Madagascar qui annonce un régime d'alizé pour les zones Centrales et Est de Madagascar. En revanche, pour les régions du Nord et Ouest, on aura droit à des pluies abondantes pour les trois prochains jours en raison de la présence de la ZCIT (zone de convergence intertropicale) dans cette partie du pays. Ainsi, pour les régions DIANA, Sofia, Boeny, Melaky, et une partie du Menabe, le temps sera plutôt pluvieux.

Pluies également dans les régions SAVA, Analanjirofo et Atsinanana, ainsi que la partie Sud du Bongolava, la partie Est du Vakinankaratra et l'Amoron'i Mania. Les prévisions annoncent, par ailleurs, le retour des pluies intermittentes dès ce samedi dans quasiment tout le pays, hormis la partie Sud, là où l'on observera des températures caniculaires, jusqu'à 40°C dans l'Androy et l'Atsimo-Andrefana.

Demain, 1er janvier, dame pluie s'invitera à la fête dans le Nord-Est de Madagascar, si dans le Sud, ce sera toujours la canicule, contrairement aux régions des Hautes Terres centrales où les températures tourneront autour de 27°C.

Ainsi, pour le réveillon du 31 décembre comme pour le jour de l'An, les uns devront prévoir des vêtements relativement chauds, tandis que les autres devront chercher à se rafraîchir au maximum. Dans tous les cas, pour cette fête de fin d'année, par temps frais ou sous la canicule, le conseil sera peut-être de... sortir couverts !