Cote d'Ivoire: Message à la Nation - L'adresse du Président Alassane Ouattara très attendue, ce 31 décembre

C'est à 20h, aujourd'hui, comme il est de coutume en Côte d'Ivoire, que le Chef de l'État, Alassane Ouattara, s'adressera à la Nation. Ce sera son premier message de fin d'année en tant que premier Président de la troisième République. Il fera, à n'en point douter, le bilan de sa gestion de l'année qui s'achève. Sur le plan économique, il faut dire que la Côte d'Ivoire a démontré sa résilience. Malgré la pandémie de Covid-19, le pays, sous la direction du Président Alassane Ouattara, n'a pas sombré comme certains pays dans le monde.

A ce propos, voici ce que dit la Banque mondiale : " Avec une croissance du Pib estimée à 6,9 % en 2019--soit 4,2 % en termes de Pib par habitant-- la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes d'Afrique subsaharienne, tirée notamment par l'expansion de la classe moyenne qui a soutenu la demande dans tous les secteurs. Avant l'apparition de la Covid-19, les perspectives pour 2020 demeuraient favorables, tablant sur une croissance d'environ 7 %.

Un chiffre revu à la baisse, à la suite de la réduction des exportations et des mesures de confinement qui ont limité l'activité économique au cours du premier semestre 2020. La croissance devrait désormais s'établir à environ 1,8 %. "La Banque mondiale prévoit un rebond rapide à 5 % en 2021, puis la croissance devrait se rapprocher des niveaux d'avant la crise, les années suivantes. La santé sera aussi un point du discours du Chef de l'État. Il reviendra sur la lutte contre la maladie à coronavirus.

Mais aussi sur les perspectives dans le domaine de la santé, avec la construction de nouveaux centres ou la réhabilitation de ceux déjà fonctionnels, le relèvement du plateau technique. La question de l'emploi jeune, de l'éducation seront aussi des sujets qui seront abordés dans l'adresse du Président Ouattara. Dans son message, il évoquera sur les événements qui ont émaillé le processus de la présidentielle du 31 octobre. Encore une fois, il tendra la main aux leaders de l'opposition qui, sûrement, dans un moment d'égarement, ont lancé les appels à la désobéissance civile et de boycott actif qui ont fait 85 morts.

Le Président Ouattara parlera également de l'avenir avec son programme : une Côte d'Ivoire solidaire. Autour de cinq piliers que sont la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale ; la création de la richesse, source d'emploi ; le développement des régions et l'amélioration du cadre de vie ; le développement d'une administration plus engagée et plus performante et l'Ivoirien au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire, le Chef de l'État veut aller encore plus loin dans la transformation de la Côte d'Ivoire. Il mentionnera tous ces sujets ce soir.