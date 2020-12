Cote d'Ivoire: Concours Tremplin start-up Uémoa - La start-up ivoirienne Ivoire Agro Forever enlève le 4è prix d'excellence régional

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cc-ci) en collaboration avec la Chambre consulaire régionale de l'Uemoa, a organisé le mercredi 30 décembre 2020, à Abidjan, la cérémonie de remise des prix des lauréats en Côte d'Ivoire.

L'initiative Tremplin start-up Uemoa vise à soutenir la promotion de l'entrepreneuriat moderne et innovant, ainsi que l'émergence de champions nationaux et régionaux dans le secteur privé communautaire.

Pour cette première édition, la start-up ivoirienne Ivoire Agro Forever dirigée par Jean-Philippe Agoussi, a remporté le 4è prix d'excellence régional d'une valeur de 11 millions de Fcfa. Ce qui fait de lui le champion ivoirien pour cette édition.

Au niveau des prix d'accompagnement, les startups Canaan Land de Patricia Zoundi Yao ; Investiv conduite par Karim Aboubacar Sidik ; Charbon Pele de Yannick Judas Kouadio et Siv Côte d'Ivoire conduite par Gbekpon Sevi Samuel N'Guessan ont été lauréates. En plus du trophée, chaque lauréat a reçu un chèque de 5 millions de Fcfa.

Emmanuel Tra Bi, directeur général de l'industrie, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a remercié les initiateurs du projet. « La promotion des startups et des Pme constitue une préoccupation constante du gouvernement eu égard au poids des Pme dans l'économie nationale », a-t-il expliqué.

Selon lui, en Côte d'Ivoire les Pme représentent plus de 80% du tissu des entreprises formellement constituées et contribuent à hauteur de 18 à 20% au Produit intérieur brut (Pib).

« Pour ma part, je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à mettre tout en œuvre pour promouvoir l'émergence de champions nationaux, pleinement outillés pour affronter la rude concurrence que l'ouverture du marché africain imposera avec la création de la Zlecaf », a conclu le représentant du ministre Souleymane Diarrassouba.

Le Représentant résident de la commission de l'Uemoa en Côte d'Ivoire, Gustave Diasso, a souligné que Tremplin start-up Uemoa est destiné à mettre en place une activité pérenne en matière d'appui à la promotion d'un nouveau type d'entrepreneuriat. « Tremplin start-up Uemoa vise à contribuer et à encourager l'innovation en entreprise, à travers l'accompagnement des startups innovantes et cela en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de notre union », a expliqué Gustave Diasso.

Il a par ailleurs félicité les chefs d'entreprises et les startups candidates. « Je voudrais indiquer que votre audace et votre créativité nous honorent. Vous êtes l'espoir de notre espace communautaire car vous êtes une promesse : celle d'un avenir synonyme de progrès, de vitalité économique, structurelle et culturelle », a-t-il conclu.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et vice-président de la Chambre consulaire régionale de l'Uemoa (Ccr-Uemoa), Faman Touré, a rappelé que le lancement de l'initiative « Tremplin start-up » ouvre une nouvelle ère pour la promotion des startups innovantes et compétitives dans l'Uemoa.

« En faisant un focus sur l'économie verte, l'objectif est de soutenir et accompagner les jeunes entreprises innovantes dont les produits ou services contribuent à la croissance verte et bleue dans les domaines du climat, de l'énergie, du bâtiment durable, de la mobilité, de l'économie circulaire ou la biodiversité », a expliqué Faman Touré. Avant de féliciter l'ensemble des candidats.

« Je vous exhorte à entretenir vivace ce flambeau de l'excellence et à ne jamais oublier que vous êtes devenus des modèles pour bon nombre de startups en devenir et à profiter au maximum de la visibilité que vous offre cette tribune pour la valorisation de vos projets », a invité le président de la Cci-ci.

Jean-Philippe Agoussi a remercié les initiateurs du projet et a promis de faire bon usage du montant qu'il vient de recevoir. il a, en outre, invité les jeunes à prendre leur destin en main en prenant des initiatives.