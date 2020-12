Cote d'Ivoire: Reconnaissance du mérite - La Police nationale félicitée pour les nombreux défis relevés en 2020

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, au nom du Chef de l'État, Alassane Ouattara, a félicité hier la police nationale pour avoir, selon lui, répondu aux défis importants et inédits de l'année 2020. « En 2020, vous avez fait preuve d'un professionnalisme et d'un patriotisme sans pareil. Vous avez été en première ligne de la bataille contre la progression du coronavirus dans notre pays. Vous avez été mobilisés pour la surveillance du couvre-feu et l'isolement du Grand Abidjan pour l'exécution des consignes du Conseil national de sécurité (Cns) et l'application des mesures barrières, mais aussi pour la sensibilisation et le soutien aux populations », s'est-il félicité. C'était hier, à l'occasion de la cérémonie de décoration de 253 fonctionnaires de la Police nationale, à l'École de police à Cocody.

Et le ministre de poursuivre : « En collaboration avec les autres forces, vous avez contribué remarquablement à la tenue effective du scrutin présidentiel. Alors que des ennemis du pays pariaient sur des bavures policières, vous avez répondu par un excellent savoir-faire ».

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de façon particulière, a mentionné les valeurs, d'abnégation au travail et le professionnalisme de ces agents qui sont magnifiés par cette décoration. « Vous êtes devenus des modèles, des ambassadeurs de la police et de la République. La probité, l'exemplarité et le devoir viennent d'avoir 253 avocats qui doivent partout les défendre. Je compte sur vous pour faire passer le message d'une police propre. Une police proche des populations. Que cette médaille soit le début d'un nouveau combat au bénéfice de la police et de la Nation », a-t-il espéré.

La cérémonie a vu la décoration de 253 personnes

Il s'agit de 52 commissaires, 21 officiers, 50 sous-officiers, 124 retraités et 6 civils. Décorés dans les différents ordres de l'État de Côte d'Ivoire. Au nom des récipiendaires, le contrôleur général de police et directeur général adjoint chargé de la sécurité publique, Yao Kouamé Joseph, a exprimé sa gratitude au ministre Vagondo Diomandé pour avoir fait du mérite une priorité dans sa mission. « Les récipiendaires me charge de vous dire merci de nous démontrer votre attachement à l'excellence et au mérite, afin de bénéficier de la confiance des Ivoiriens. Nous vous invitons à pérenniser cette décoration qui va permettre de motiver le personnel de la police à cultiver le mérite et l'excellence », a-t-il souhaité.Les fonctionnaires de police de tout grade totalisant quinze ans de service, et n'ayant pas fait l'objet de sanction disciplinaire autre que l'avertissement, peuvent se voir décerner la médaille d'honneur de la police .